La nueva Renault Niagara desembarcó oficialmente en Neuquén y tuvo su presentación regional durante un evento organizado por Kumenia, concesionario oficial de la marca. El lanzamiento se realizó el sábado 14 de noviembre en el Centro Hípico Costa Nogal, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca una de las nuevas propuestas de Renault para el mercado argentino.

La jornada reunió a los interesados en el nuevo vehículo en un ambiente distendido, con exhibición de la pick-up, catering, música a cargo de un DJ y sorteos. El diseño exterior, la tecnología y la versatilidad del modelo fueron los principales ejes de la presentación, que marcó el inicio de su comercialización en la región.

La Renault Niagara llega con una propuesta que busca combinar dos mundos: la capacidad de trabajo de una pick-up y las comodidades de un vehículo familiar. Fabricada en la planta de Santa Isabel, en Córdoba, se posiciona como una alternativa tanto para quienes necesitan un utilitario como para quienes priorizan el confort y la seguridad en sus desplazamientos cotidianos.

Una pick-up que busca conquistar a diferentes públicos

Durante el lanzamiento, Cristian León, supervisor de ventas de Kumenia, compartió las expectativas de la concesionaria ante la llegada del nuevo modelo y destacó especialmente su capacidad para adaptarse a diferentes necesidades.

«Estábamos muy entusiasmados con el producto. Creo que es un producto que Renault hizo para el 100% del público porque puede ser tanto para una empresa pequeña, una pyme grande, como para una familia. Lo bueno es que abarca todo», expresó.

La versatilidad aparece como uno de los principales argumentos comerciales de Niagara. Su propuesta apunta a quienes buscan un vehículo para desarrollar actividades laborales, pero también a familias que necesitan espacio, comodidad y equipamiento para viajar.

En ese sentido, León explicó que el modelo ya se encuentra disponible para entrega inmediata y que existen diferentes alternativas para acceder a una unidad.

«Se va a comercializar en todas las formas que puede ser venta convencional, puede ser plan de ahorro, puede ser venta empresa. Lo tenemos ya para entrega inmediata», detalló.

Además, para acompañar el lanzamiento, Plan Rombo ofrece una alternativa de financiación para la versión evolution+ MT, mediante un plan de 84 cuotas con el 75% del valor financiado.

Diseño robusto y tecnología para una nueva generación

Uno de los aspectos que distingue a la nueva Renault Niagara es su diseño exterior. La pick-up presenta una estética robusta, de líneas modernas y proporciones que refuerzan su carácter utilitario, sin dejar de lado una apariencia deportiva y contemporánea.

Su carrocería alcanza hasta 4,94 metros de largo y 1,83 metros de ancho, dimensiones que le permiten ofrecer una caja de carga amplia y, al mismo tiempo, un espacio interior orientado al confort de los ocupantes.

La propuesta se completa con un equipamiento tecnológico que busca acercar las prestaciones de los SUV del segmento C al universo de las pick-ups.

Según explicó León, la versión tope de gama incorpora 26 asistentes a la conducción, uno de los aspectos que más interés genera entre quienes se acercan a conocer el vehículo.

«Lo importante es que prueben este producto porque es un producto con mucha tecnología, mucho confort. Tiene su tope de gama 26 ayudantes a la conducción», señaló el supervisor de ventas.

Para la concesionaria, la experiencia de manejo resulta fundamental a la hora de transmitir las características del modelo. Por eso, la invitación a realizar un test drive ocupó un lugar central durante la presentación.

Motor turbo, capacidad de carga y cuatro versiones

La Renault Niagara está equipada con un motor 1.3 TCe turbo de inyección directa, cuatro cilindros y 1.333 centímetros cúbicos, capaz de desarrollar una potencia de 156 CV y un torque de 270 Nm.

Estas características buscan ofrecer una combinación de rendimiento y versatilidad para responder tanto a las exigencias del trabajo como a los desplazamientos urbanos y los viajes.

Otro de sus puntos destacados es la capacidad de carga. La caja ofrece 938 litros de volumen y permite transportar hasta 654 kilos, dependiendo de la versión. Además, cuenta con una capacidad de remolque de hasta 710 kilos.

La gama está integrada por cuatro versiones: evolution+ MT, evolution+ AT, iconic+ y outsider 4×4. Las tres primeras cuentan con tracción 4×2, mientras que la variante outsider incorpora tracción integral.

Esta última versión ofrece un despeje del suelo de 233 milímetros, una característica especialmente relevante para quienes necesitan circular por caminos irregulares o superficies de mayor dificultad.

La combinación de estas prestaciones busca ampliar el público al que está dirigida la pick-up, desde pequeñas y medianas empresas hasta usuarios particulares.

Buena recepción y pruebas de manejo en Neuquén

Durante la presentación, desde Kumenia destacaron la respuesta positiva que comenzó a generar el vehículo entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y conducirlo.

«Excelente, excelente. Calculá que es un utilitario, una pick-up media, pero con un equipamiento de un subsegmento C. Entonces, eso llama mucho la atención», sostuvo León al referirse a las primeras impresiones de los usuarios.

El supervisor remarcó que esta combinación de características es precisamente lo que permite pensar en un público amplio, con necesidades y expectativas diferentes.

Tras el lanzamiento regional, Kumenia puso a disposición unidades para realizar test drives en sus dos concesionarias de Neuquén, con el objetivo de que los interesados puedan experimentar las prestaciones del vehículo antes de tomar una decisión de compra.

Desde la empresa también invitaron a consultar las diferentes alternativas de comercialización, que incluyen operaciones convencionales, planes de ahorro y ventas destinadas a empresas.

«Nosotros queremos que la gente vaya, lo pruebe, porque lo importante es que pruebe este producto. Necesitamos que la gente se acerque y de esa forma creo que va a estar muy contenta, como lo estamos nosotros, muy conformes con el producto», concluyó León.