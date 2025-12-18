Río Negro, la Patagonia en un solo destino para este verano

La provincia de Río Negro tiene una de las propuestas turísticas más completas del país. Despliega su diversidad en cuatro grandes regiones —Andina, Valle, Estepa y Mar— que combinan paisajes, actividades y experiencias capaces de sorprender incluso a quienes ya conocen la Patagonia.

Viajar por Río Negro es recorrer distintos mundos en un mismo destino. En pocos días, el itinerario puede incluir lagos de montaña, playas atlánticas, valles productivos y la inmensidad silenciosa de la estepa. Cada región tiene su identidad, su ritmo y su manera de recibir al visitante, lo que permite armar viajes a medida para familias, parejas, aventureros o quienes buscan descanso.

La Región Andina es uno de los grandes clásicos del verano patagónico. San Carlos de Bariloche y El Bolsón ofrecen montañas, bosques y lagos ideales para actividades al aire libre como senderismo, trekking, kayak, stand up paddle y paseos náuticos. A eso se suman playas de lago, excursiones guiadas, ferias artesanales y mercados regionales, junto a una gastronomía reconocida que celebra los sabores patagónicos.

Hacia el centro de la provincia, el Valle rionegrino se extiende a lo largo del río Negro y refleja la esencia productiva y cultural de la región. Chacras frutícolas, bodegas, caminos del vino y sidras artesanales conviven con ciudades dinámicas, ferias de productores y fiestas populares que cuentan la historia del trabajo, la vida junto al río y la identidad de sus comunidades.

Más al sur, la Estepa y la Línea Sur proponen una forma distinta de viajar, donde el paisaje abierto y los pueblos de fuerte impronta ferroviaria invitan a bajar el ritmo. Travesías, recorridos culturales, encuentros comunitarios y experiencias de astroturismo permiten conectar con una Patagonia profunda, auténtica y poco transitada. En este recorrido, el Tren Patagónico se convierte en una experiencia en sí misma, atravesando la provincia de costa a cordillera.

En el extremo este, la región del mar despliega el litoral atlántico rionegrino con playas amplias, fauna marina y destinos costeros sobre el océano. Avistajes, buceo, pesca deportiva, caminatas costeras y deportes de viento se combinan con propuestas gastronómicas, eventos y espacios pensados para el descanso y el disfrute en familia.

Río Negro cuenta con una amplia red de prestadores turísticos, alojamientos y servicios habilitados que permiten planificar experiencias seguras y personalizadas durante toda la temporada. En este verano, y en el marco de la emergencia ígnea, se refuerza el mensaje de cuidado de los espacios naturales y de disfrute responsable de cada destino.

Recorrer Río Negro es, este verano, una invitación a vivir la Patagonia desde múltiples miradas: diversa, cercana y en un solo lugar.