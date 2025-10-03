RS Mercedes Benz: confianza y calidad de repuestos

Cuando se habla de la historia de Cipolletti, también se habla de sus empresas. Entre ellas, una marca que se consolidó como sinónimo de confianza y respaldo para el transporte pesado: RS Mercedes Benz, una casa de repuestos de la firma alemana, que desde hace 49 años acompaña el desarrollo económico y social de la región.

Fundada como un emprendimiento familiar, la empresa nació para dar respuesta a las necesidades del transporte frutícola del Alto Valle. “En sus comienzos atendiamos camiones y colectivos que transportaban fruta o cubrían los recorridos urbanos. Con el tiempo, la actividad fue cambiando, la fruticultura se transformó, y nosotros evolucionamos de la mano de la ciudad”, recuerda Valeria Romero, gerente de la compañía.

Hoy, RS Mercedes Benz es referente en la provisión de repuestos para camiones de gran porte en la ciudad, con una cartera de clientes que va desde empresas frutícolas y de transporte de larga distancia hasta compañías del sector energético y del Oil & Gas, motores del desarrollo actual de la Patagonia.

Pero más allá del producto, se destaca el servicio. “Nuestro objetivo es que las empresas sepan que acá no solo encuentran repuestos de Mercedes Benz, sino también atención al cliente real. Para nosotros significa acompañar al transportista y dar respuesta inmediata. Sabemos que un camión parado no es un vehículo detenido: es una empresa que deja de producir”, subraya Romero.

Ese compromiso se traduce en una premisa clara: hacer lo imposible para resolver la urgencia de cada cliente. Porque detrás de cada camión hay trabajadores, proyectos y negocios que mueven la economía regional.

A punto de cumplir medio siglo de trayectoria, RS Mercedes Benz reafirma su identidad como una empresa de Cipolletti para Cipolletti: con raíces familiares, vocación de servicio y un legado que seguirá acompañando el crecimiento de la ciudad en los próximos años.