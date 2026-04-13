Dónde comprar maquinaria agrícola con buenos precios y financiación: se viene una feria en Valle Medio

La 2° Feria de Maquinarias Agrícolas de Luis Beltrán se realizará los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril, de 9 a 20, sobre la Ruta 250, km 277,5, y reunirá más de 60 equipos entre tractores e implementos agrícolas, en su mayoría provenientes del propio Valle Medio.

Pero lo que diferencia a esta feria no es solo su tamaño, sino su origen: surge desde la experiencia directa con productores, lejos de los formatos tradicionales de concesionarias o exposiciones comerciales.

Gastón Casagrande es el impulsor de la iniciativa. Foto: Juan Thomes.-

Detrás de la iniciativa está Gastón Casagrande, vendedor y asesor técnico de maquinaria agrícola, que construyó su recorrido visitando chacras y campos de toda la región. En ese contacto cotidiano detectó una necesidad concreta: había maquinaria sin vender en los campos, mientras otros productores buscaban equipos sin poder encontrarlos fácilmente.

Foto: Juan Thomes.-

“Iba a ofrecer máquinas nuevas y me terminaban ofreciendo usadas. Después otro productor me pedía un tractor y yo no me acordaba quién lo tenía”, cuenta sobre el origen del proyecto.

Una red que conecta productores de toda la Patagonia

A partir de esa experiencia, Casagrande empezó a armar una base de datos propia y a vincular productores entre sí. Con el tiempo, esa red se expandió y hoy alcanza a Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y parte de Mendoza.

Ese trabajo previo es el que hoy se traduce en la feria: un espacio donde la oferta no viene de grandes empresas, sino directamente de productores, con equipos que muchas veces estaban sin uso o con poca visibilidad en el mercado.

Además, hay un valor agregado que busca generar confianza: todas las máquinas fueron vistas previamente.

“Ya hay más de 65 máquinas disponibles y las fui a ver todas, una por una”, asegura el organizador.

El peso del usado en un contexto cambiante

La feria también refleja una realidad que atraviesa al sector productivo. Por un lado, en los últimos años creció la oferta de maquinaria nueva, con la llegada de marcas de distintos países y una mayor variedad de precios.

Sin embargo, en el campo sigue siendo clave el mercado de maquinaria usada, sobre todo para quienes están comenzando o necesitan optimizar recursos.

En muchas producciones, la lógica es clara: no siempre conviene invertir en un equipo nuevo, ya sea por el tipo de trabajo, el nivel de uso o el costo. A eso se suma el crecimiento de actividades como el forraje y la horticultura, donde nuevos productores se incorporan con estructuras más pequeñas y necesitan equiparse de manera progresiva.

En ese escenario, este tipo de propuestas abre una alternativa concreta para comprar, vender y renovar maquinaria sin salir de la región.

Cómo participar: sin inscripción y también de manera virtual

Uno de los aspectos más destacados de la feria es que no requiere inscripción previa. Cualquier productor puede acercarse directamente al predio, recorrer las máquinas y avanzar en una operación.

Pero además, la organización sumó una herramienta clave: la participación virtual a través de WhatsApp.

Los interesados podrán comunicarse con el organizador para ser incluidos en un grupo donde se compartirá:

información de las máquinas

fotos

precios

contactos

Esto permite que productores de otras localidades o provincias puedan seguir la feria en tiempo real y concretar operaciones a distancia.

“El que no puede venir, puede comprar igual. Ya hicimos ventas a cientos de kilómetros en la edición anterior”, explica Casagrande.

Financiación, precios y un día clave

Otro de los puntos fuertes será la financiación disponible, junto con precios competitivos al contado, lo que amplía las posibilidades de acceso para distintos perfiles de productores.

Dentro de los tres días, desde la organización anticipan que el domingo será la jornada con mayor movimiento, donde se concentrarán muchas de las oportunidades para cerrar operaciones.

También habrá maquinaria 0 km en la feria

Además de la amplia oferta de equipos usados, la feria contará con la presencia de maquinaria 0 km, a través de la firma César Zanellato, uno de los concesionarios agrícolas con más trayectoria de Río Negro.

La empresa participará con un espacio propio dentro del predio, presentando la marca de tractores de alta calidad, Kubota, líder en equipos de media y baja potencia para aquellos productores que buscan invertir en equipos nuevos, con opciones comerciales y facilidades de pago que se presentarán durante las jornadas.

Una propuesta que une al Alto Valle y el Valle Medio

Además de la oferta local, la feria también busca conectar distintas zonas productivas.

Si bien la mayoría de las máquinas estarán en el Valle Medio, también habrá equipos provenientes del Alto Valle, especialmente vinculados al forraje. A su vez, se generó el camino inverso: maquinaria frutícola que puede encontrar nuevos usos en otras regiones.

“La idea es unir las dos zonas y generar oportunidades para todos”, resume el organizador.

Un formato que ya mostró resultados

La iniciativa ya tuvo una primera experiencia en Guerrico, donde los resultados fueron más que positivos.

En esa edición se exhibieron 45 máquinas y se vendieron 23, es decir, más de la mitad de la oferta disponible.

Ese antecedente refuerza la expectativa para esta nueva edición, que apunta a consolidarse como un espacio de referencia para el sector.

Una oportunidad concreta para el productor

Con un formato simple, directo y pensado desde el territorio, la feria se posiciona como una herramienta útil para el día a día del productor.

Permite no solo acceder a maquinaria a mejor precio, sino también dar salida a equipos que muchas veces quedan sin uso en los campos, generando un circuito más dinámico dentro del propio sector.

En un contexto donde cada inversión se analiza con cuidado, propuestas como esta acercan soluciones reales y accesibles, con un enfoque claro: que las oportunidades lleguen a más productores, sin importar la escala o la ubicación.