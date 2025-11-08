Ruta 23: Avanza la obra que esquiva a las araucarias para protegerlas

En lo más profundo del paisaje cordillerano neuquino, donde el viento acaricia montañas y lagos, la Ruta Provincial 23 se transforma día a día. El asfalto avanza, las distancias se acortan, y la vida de miles de familias de Aluminé, Villa Pehuenia y parajes intermedios empieza a cambiar. Pero hay algo que no cambia: la defensa de la identidad natural que define a este rincón del mundo.

Porque aquí, entre rocas y araucarias milenarias, el progreso tuvo que aprender a convivir con la historia viva de la Patagonia: los pehuenes.

Una obra que respeta el bosque milenario

El tramo entre Puesto Jara y Litrán, que ya alcanzó un avance del 50%, es una obra especial. No solo por el desafío técnico de trabajar en zona de montaña o por las restricciones del clima, sino porque en cada metro se debió tomar una decisión consciente: evitar molestar a los pehuenes, patrimonio natural y cultural del Neuquén.

La traza original del proyecto se modificó para que ningún pehuén fuese afectado. Se rediseñaron curvas, se ajustó el ingreso de maquinaria y hasta se reubicaron desagües para preservar esta especie protegida, que además es un símbolo para los pueblos originarios y una de las claves de la biodiversidad andina.

Preservar los pehuenes, árboles de la región, no fue un requisito burocrático: fue un acto de respeto a la identidad neuquina.

Infraestructura que une y cuida

Hoy la obra, ejecutada por UPEFE con financiamiento del CAF y el FFFIR, ya completó de 6 a 7 kilómetros de pavimento. El objetivo es llegar antes de fin de año a la altura de la Escuela de Litrán, una institución que durante los inviernos suele quedar aislada por la nieve y el barro.

El avance en temporada estival es clave: los equipos buscan aprovechar cada día sin heladas para que el asfalto llegue cuanto antes a donde más se necesita.