Rutas y puentes: tres obras que transformarán la vida en Neuquén

Neuquén es sinónimo de obra pública. Y así lo acreditan los emprendimientos viales que mejoran la vida de miles de personas. Esta semana, la provincia anunció tres proyectos que apuntan a resolver problemas históricos y a potenciar la integración regional.

El puente que terminará con años de aislamiento

Durante años, el arroyo Carranza fue sinónimo de cortes de ruta y de incertidumbre. Cada lluvia intensa obligaba a interrumpir el paso en la Ruta Provincial 5, dejando aislados a los vecinos de Rincón de los Sauces y complicando el trabajo de la industria hidrocarburífera.

El gobernador Rolando Figueroa visitó el lugar y confirmó que la provincia licitará la construcción de un puente de hormigón de 120 metros, una obra reclamada desde hace décadas. Con una inversión de 9.000 millones de pesos y un plazo de 690 días, la infraestructura incluirá alcantarillas, barandas metálicas y repavimentación de más de un kilómetro.

Mantenimiento de la Ruta Provincial 5, en Rincón de los Sauces / Foto gentileza

“Son años esperándolo. Estamos en el camino de poder concretarlo”, destacó Figueroa al recorrer la zona junto al presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch. El nuevo puente no sólo dará seguridad a los pobladores, también garantizará continuidad para una de las actividades económicas más relevantes de la provincia.

Pavimentación histórica en la Ruta 7

Otra deuda histórica comienza a saldarse en el Norte Neuquino: la pavimentación de la Ruta Provincial 7 en el tramo Cortaderas. El gobernador Figueroa destacó que esta obra permitirá ahorrar cerca de 100 kilómetros y más de una hora de viaje para quienes se trasladan entre la capital y el norte de la provincia.

“¿Cuántas veces tuvimos que dar la vuelta por Zapala para llegar a Neuquén? Eso se termina. Vamos a comenzar a viajar con una hora menos”, señaló el mandatario durante un acto en Las Ovejas.

La obra ya tiene en marcha los primeros 20 kilómetros adjudicados a la empresa neuquina Servipet, con un plazo de 12 meses de ejecución. En los próximos meses se licitarán otros 70 kilómetros, en el marco de un acuerdo entre la provincia e YPF, que financia los trabajos como parte de su compromiso con la región y con el desarrollo de Vaca Muerta.

Cada kilómetro demanda una inversión de más de un millón de dólares, pero la ganancia en conectividad es incalculable para las familias del norte neuquino. “No queremos seguir dando la vuelta para llegar a la capital. Esta es la forma en que hemos decidido crecer y mejorar la calidad de vida de los neuquinos en cada región”, remarcó Figueroa.

Ruta 60 / Foto gentileza

Rumbo al cuarto paso internacional pavimentado

El tercer anuncio llega con una mirada de integración: el inicio de la pavimentación de la Ruta Provincial 60, en el tramo de ripio que conecta con el límite chileno en Mamuil Malal. Serán 12,24 kilómetros asfaltados que permitirán a Neuquén contar con su cuarto paso internacional pavimentado, sumándose a Samoré, Pino Hachado e Icalma.

La obra, financiada por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, fortalecerá el perfil turístico de la región al vincular Junín, San Martín y Aluminé con destinos chilenos como Pucón y Villarrica. También se integrará al Circuito turístico de la fe, que incluye hitos religiosos en Junín de los Andes y San Ignacio.

Una provincia que se conecta

Cada una de estas obras tiene un hilo común: mejorar la seguridad vial, integrar a las comunidades y garantizar que la actividad económica se desarrolle sin obstáculos. El puente en el arroyo Carranza promete terminar con años de aislamiento; el corredor vial en la Ruta 7 busca agilizar el tránsito desde y hacia el norte neuquino; y la pavimentación de la Ruta 60 abre una puerta más hacia Chile, potenciando el turismo y la producción.