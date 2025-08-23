San Martín de los Andes en agosto: esquí, raquetas, gastronomía y mucho más

San Martín de los Andes se despertó esta semana bajo un manto blanco perfecto. La última nevada cubrió cerros, bosques y senderos, dejando un escenario de postal invernal que invita a vivir agosto como pocos destinos pueden ofrecer.

Y es que este rincón patagónico, abrazado por el lago Lácar y custodiado por la imponente cordillera, brilla especialmente en este tramo del invierno. ¿La clave? Una combinación irresistible: nieve fresca, menos gente, y una variedad de experiencias para todos los gustos.

Cerro Chapelco y Lago Hermoso

Agosto es el mes ideal para quienes quieren disfrutar de la montaña sin las largas filas ni la alta demanda de las vacaciones de julio. Chapelco, con su impecable infraestructura y pistas para todos los niveles, permite deslizarse con comodidad en paisajes que cortan el aliento: lengas centenarias, vistas al volcán Lanín y una nieve en polvo que este año se hace desear… y se está haciendo presente.

Lago Hermoso, el nuevo centro de nieve que cada vez gana más protagonismo, ofrece una propuesta más boutique, con un espíritu más relajado y natural, ideal para familias y quienes buscan esquiar rodeados de naturaleza virgen. Menos concurrido, más disfrutable.

Para los que no esquían: experiencias que conquistan

Pero San Martín no es sólo para los fanáticos del esquí o el snowboard. Es un destino que se reinventa en cada estación y que, en invierno, despliega un abanico de opciones para quienes buscan otro tipo de conexión con la Patagonia.

Las excursiones lacustres por el Lácar o hasta Hua Hum ofrecen la oportunidad de navegar entre montañas nevadas y frondosos bosques. En tierra, los paseos a Quila Quina o la emblemática Ruta de los Siete Lagos permiten descubrir la majestuosidad de un entorno que parece sacado de una película.

Y para los que quieren una dosis de aventura, las travesías en motos de nieve o con raquetas de nieve por bosques encantados son una forma única de explorar los senderos menos transitados, acompañados de guías locales que conocen cada rincón.

Gastronomía con identidad patagónica

Después de un día de actividades, la propuesta gastronómica es otro de los grandes atractivos. Desde platos de cocina regional como trucha, ciervo o cordero, hasta propuestas gourmet que incorporan productos locales como hongos, frutos rojos y quesos de la zona, San Martín de los Andes se posiciona como un polo gastronómico en crecimiento.

Los cafés con tortas caseras, las cervecerías artesanales con vistas panorámicas y los restaurantes a la luz del hogar a leña son parte del ritual invernal.

Postales vivas

Pero si hay algo que hace que cada momento en San Martín de los Andes valga la pena, son sus paisajes. No hay que hacer mucho más que mirar alrededor: el reflejo de los cerros en el lago, los árboles cargados de nieve, el cielo limpio y el aire puro. Cada rincón es una postal, cada paso, una experiencia.

Agosto llegó con nieve, tranquilidad y todas las ganas de ser vivido. Para los que buscan nieve, aventura, sabor y naturaleza sin multitudes, San Martín de los Andes es, definitivamente, el lugar.

Fiesta Nacional del Montañés

Además, este mes la ciudad celebra la 44º Fiesta Nacional del Montañés el domingo 31, un evento que combina tradición, cultura y encuentro entre locales y visitantes, reforzando el carácter único del lugar.