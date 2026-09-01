Sanatorio Juan XXIII: 46 años de evolución y una nueva etapa de expansión

Desde su creación, el Sanatorio Juan XXIII acompaña las necesidades de salud de la comunidad con una evolución permanente de sus espacios, servicios, tecnología y equipos profesionales. Hoy inicia una nueva etapa de expansión orientada a ampliar su capacidad de atención y ofrecer mejores condiciones para pacientes y familias.

Nuevos espacios para una atención más cómoda y organizada



Uno de los principales ejes de esta nueva etapa es la inversión en infraestructura destinada a mejorar las condiciones de atención de los pacientes. Durante este año se inauguró el nuevo edificio que funciona como Centro de Atención de Cirugía Ambulatoria y Consultorios Externos, ubicado en la calle Isidro Lobo 358. El espacio incorpora consultorios modernos, amplios y confortable para la atención de distintas especialidades, entre ellas Traumatología, Oftalmología, Ginecología, Clínica Médica, Neurocirugía, Dermatología, Cirugía General y Percutánea, Cirugía Bariátrica, Cirugía Cardiovascular, Cirugía de Cabeza y Cuello y otras especialidades.



Este centro cuenta además con dos quirófanos destinados a cirugías ambulatorias y un área de recuperación pos-operatoria que funciona como sector de internación de día. A este importante crecimiento se suma la reorganización de los consultorios ubicados en la calle Chacabuco y los consultorios de la sede central de la calle Buenos Aires. Esta reorganización forma parte de un proyecto integral que busca ordenar los circuitos de atención y adaptar los espacios a las diferentes necesidades de los pacientes.

Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes: más tecnología para ampliar la capacidad diagnóstica



Como parte de esta nueva etapa de expansión, al nuevo Laboratorio, inaugurado hace algo más de un año, se suma ahora la ampliación y reorganización del área de Microbiología con la incorporación de tecnología que permitirá ampliar la capacidad diagnóstica y realizar estudios de biología molecular, incluyendo PCR.

En el área de Diagnóstico por Imágenes, se incorporó recientemente un nuevo tomógrafo de alta resolución, fortaleciendo una especialidad que continúa ampliando sus capacidades y que abarca prácticas de radiología, ecografía, resonancia magnética y tomografía.

La Guardia Externa: un proyecto estratégico para mejorar la atención



Este proyecto contempla la renovación integral del Servicio de Guardia Externa, con una superficie proyectada de 300 m², cuyo inicio de obras está previsto próximamente. La intervención permitirá ampliar y reorganizar el sector para mejorar tanto la capacidad de atención como las condiciones de trabajo de médicos y enfermeros y la experiencia de los pacientes desde su ingreso.

La nueva Guardia contará con más camas y consultorios para adultos y pacientes pediátricos, además de una organización del circuito de atención basada en triage, que permitirá clasificar a los pacientes de acuerdo con la gravedad y prioridad de cada caso. El proyecto también contempla la reubicación del Hospital de Día para pacientes oncológicos, que contará con un espacio específico dentro de la nueva organización, equipado con cuatro sillones para la administración de tratamientos e infusiones y con personal especializado en la atención de estos pacientes.



De esta manera, la renovación de la Guardia permitirá no solo mejorar la atención de las urgencias, sino también ordenar los circuitos y reorganizar servicios vinculados a la atención ambulatoria y de mayor complejidad, favoreciendo una atención más adecuada a las necesidades de cada paciente.

Espacios y tecnología que acompañan el crecimiento



El crecimiento de la infraestructura está acompañado por la incorporación y actualización permanente de tecnología. Hace un años se incorporó nuevo equipamiento en el Servicio de Hemodinamia: un angiógrafo de última generación que fortalece la capacidad diagnóstica y terapéutica del área cardiovascular tanto de adultos como niños.



El desarrollo del área cardiovascular se articula entre Cardiología, Hemodinamia, Cirugía Cardiovascular y la Unidad Coronaria, recientemente remodelada. Se trata de un espacio moderno, funcional y confortable que permite abordar de manera integral a pacientes con patologías cardiovasculares.

Cirugías de alta complejidad y procedimientos mínimamente invasivos



La evolución de la capacidad quirúrgica también se refleja en la incorporación de nuevas técnicas de alta complejidad y procedimientos mínimamente invasivos, acompañados por la capacitación permanente de los profesionales y la incorporación de tecnología específica.

El Sanatorio cuenta con una amplia capacidad para atender patologías que requieren intervenciones quirúrgicas y prácticas de alta complejidad, entre ellas cirugía cardiovascular en adultos y pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas, neurocirugía, cirugía torácica, cirugía oncológica, cirugía general, traumatología, ginecología, cirugía mamaria, cirugía pediátrica, cirugía bariátrica y endoscopía, entre las principales especialidades.

Los profesionales, comprometidos con la incorporación de los últimos avances y tendencias quirúrgicas, participan de congresos, entrenamientos y jornadas de actualización en instituciones nacionales y centros de referencia internacionales, incorporando nuevas técnicas y conocimientos a su práctica profesional para ofrecer soluciones médicas modernas a los pacientes de la región. Esta combinación de formación, experiencia y tecnología permite ampliar la capacidad resolutiva del Sanatorio y ofrecer alternativas terapéuticas menos invasivas, que favorecen una recuperación más rápida y el regreso del paciente a sus actividades habituales.

Personas y formación: el motor de una atención de calidad



El Sanatorio incorpora de manera permanente profesionales médicos de distintas especialidades, ampliando su oferta y fortaleciendo su capacidad de respuesta para la comunidad. El mismo compromiso se extiende a todo el equipo de salud. Enfermería tiene un rol central en este proceso, con profesionales que se capacitan permanentemente para acompañar la incorporación de nuevas tecnologías, procedimientos y modelos de atención. La formación continua también busca fortalecer la calidad y calidez del vínculo con los pacientes y profesionalizar de manera permanente a los equipos.

Como parte de este proceso, el Sanatorio mantiene convenios con las Universidades Maimónides y de Morón, que facilitan la formación para la Licenciatura en Enfermería, tanto para personal propio como para profesionales externos. A ellos se suman kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos y otros profesionales que intervienen en el abordaje integral del paciente, junto con los equipos de apoyo que hacen posible el funcionamiento cotidiano de la institución.



El trabajo coordinado de todos los equipos, médicos y no médicos, es fundamental para brindar una atención integral. La capacitación y supervisión permanente permiten fortalecer el trabajo interdisciplinario y dar respuesta a las necesidades particulares de cada paciente y su entorno, bajo estándares de calidad y seguridad.

El Sanatorio funciona como unidad académica para la formación de médicos residentes y cuenta actualmente con residencias en Clínica Médica, Cardiología, Diagnóstico por Imágenes, Cirugía General y Terapia Intensiva de Adultos con aval de la Universidad Nacional del Comahue. Actualmente, más de 30 médicos residentes se encuentran desarrollando su formación en estas especialidades.

La formación está acompañada por médicos profesores del Sanatorio que, además de su actividad asistencial, cumplen un rol docente y dedican diariamente su experiencia, conocimiento y práctica médica a la formación de los residentes.

Laboratorio de Simulación



Una iniciativa única en la región, el Laboratorio de Simulación es un espacio destinado a fortalecer la formación médica y del personal de salud, mediante la adquisición y perfeccionamiento de habilidades y destrezas prácticas en un entorno de entrenamiento.

Creado a partir de una iniciativa del Servicio de Cirugía General, este espacio comenzó destinado a la formación de los residentes de esta especialidad y cuenta actualmente con cuatro simuladores destinados a la práctica quirúrgica. A partir de esta experiencia, la propuesta se fue ampliando progresivamente a otras especialidades, tanto quirúrgicas como clínicas, como una herramienta para desarrollar y perfeccionar habilidades en un entorno de práctica segura.

Un centro de referencia y derivación para la región



La ampliación de la capacidad asistencial también se refleja en el perfil de los pacientes que llegan al Sanatorio. Recibiendo pacientes derivados desde otros centros de salud y de distintas localidades cercanas y de la Patagonia que requieren prestaciones de mayor complejidad, consolidándonos progresivamente como un centro de referencia y derivación regional.

Nuevos servicios para ampliar la capacidad de atención



Se encuentra en una etapa de habilitaciones previa a la puesta en marcha el Servicio de Trasplante de Médula Ósea, a partir un área de aislamiento inaugurada hace dos años, que cuenta con 6 habitaciones amplias y luminosas, equipadas con los más altos estándares de seguridad para la atención de pacientes oncológicos. Actualmente, el espacio está en funcionamiento y cuenta con un equipo de médicos y enfermeros capacitados.

También estamos iniciando la constitución de una Unidad de Procuración de Tejidos, con profesionales médicos y de Enfermería del Sanatorio que se encuentran realizando capacitación específica en coordinación hospitalaria de trasplante, a través de un programa de formación del INCUCAI. Esta preparación permite desarrollar, gestionar y acompañar los procesos de donación dentro de la institución, participando de las distintas etapas que permiten que una donación de tejidos pueda convertirse en una oportunidad de vida para otras personas.

Una institución que continúa evolucionando



A lo largo de sus 46 años, el Sanatorio Juan XXIII ha ido acompañando las necesidades de la comunidad, incorporando nuevos espacios, profesionales, especialidades y tecnología, y consolidando una institución que hoy genera empleo para alrededor de 600 personas y brinda atención a pacientes de General Roca y de toda la región.

Hoy, esa historia continúa con una nueva etapa de expansión que combina espacios, tecnología y personas. Este proceso está acompañado además por un nuevo desafío institucional: durante este año se inició la acreditación de calidad para establecimientos de salud, que permite encauzar y profundizar el trabajo de mejora de los procesos asistenciales que el Sanatorio viene desarrollando desde hace años. La iniciativa incluye el desarrollo de indicadores de calidad y seguridad asistencial, que permiten identificar oportunidades de mejora de manera permanente, y la revisión de los procesos clave de atención.

El desafío es seguir evolucionando para ofrecer cada día mejores respuestas a las necesidades de salud de General Roca y de toda la región, con el compromiso de poner siempre a las personas en el centro de cada decisión.