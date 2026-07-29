SIGO Espacios Funcionales: la empresa neuquina que transforma proyectos en espacios listos para operar

Equipar una oficina, montar una base operativa, organizar un depósito o poner en funcionamiento un nuevo espacio de trabajo implica mucho más que adquirir productos. Detrás de cada proyecto existe una planificación logística, coordinación de entregas, instalación, cumplimiento de normas de seguridad y, muchas veces, la necesidad de ejecutar todo en plazos muy ajustados.

En una zona como la Cuenca Neuquina, donde la actividad energética y el crecimiento industrial exigen respuestas rápidas y proveedores confiables, la diferencia ya no pasa solamente por quién vende un producto, sino por quién tiene la capacidad de llevar adelante todo el proyecto.

Una de las especialidades de la empresa son los sistemas de almacenamiento industrial / Foto gentileza

Ese es precisamente el modelo que impulsa SIGO Espacios Funcionales, una empresa neuquina con más de cinco décadas de experiencia que evolucionó desde la comercialización de equipamiento hacia la prestación de soluciones integrales para empresas, industrias y organismos públicos.

«Nuestro trabajo no termina cuando entregamos un producto. Comienza cuando el cliente necesita que todo quede instalado, funcionando y listo para operar. Ahí es donde realmente aportamos valor», explica Sergio Montani, presidente de la compañía.

Nuestro trabajo no termina cuando entregamos un producto. Comienza cuando el cliente necesita que todo quede instalado, funcionando y listo para operar. Ahí es donde realmente aportamos valor». Sergio Montani, presidente de SIGO Espacios Funcionales.

Según señala, el objetivo es que cada cliente pueda concentrar en un solo proveedor todas las etapas necesarias para poner en marcha un espacio de trabajo.

«Nos ocupamos del abastecimiento, la logística, la instalación, la distribución interna del equipamiento, el retiro de los residuos generados durante el montaje y la entrega final del proyecto completamente operativo. Eso simplifica enormemente la gestión para nuestros clientes.»

Con SIGO, cada cliente pueda concentrar en un solo proveedor todas las etapas para montar el espacio / Foto gentileza

Un socio estratégico para proyectos corporativos e industriales

Con el paso de los años, la empresa amplió significativamente el alcance de sus servicios. Hoy desarrolla proyectos para oficinas corporativas, depósitos industriales, centros logísticos, comercios, espacios operativos y bases de trabajo, brindando soluciones que integran asesoramiento técnico, provisión de equipamiento e implementación completa.

Entre sus principales especialidades se destacan los sistemas de almacenamiento industrial, racks para depósitos, equipamiento de oficinas, espacios comerciales, áreas operativas, vestuarios, archivos, cortinas técnicas y soluciones adaptadas a las necesidades de cada organización.

La empresa desarrolla proyectos para oficinas corporativas, depósitos industriales, centros logísticos, comercios, espacios operativos y bases de trabajo / Foto gentileza

Sin embargo, desde la empresa aseguran que el verdadero diferencial no está en el catálogo de productos.

«Hay muchas empresas que pueden vender un escritorio, una estantería o un sistema de almacenamiento. Lo que realmente nos diferencia es la capacidad de ejecutar el proyecto completo, coordinando cada etapa hasta dejar el espacio listo para comenzar a trabajar», afirma Montani.

Preparados para trabajar donde otros no llegan

Una de las fortalezas que más valoran sus clientes es la capacidad operativa para desarrollar trabajos en entornos donde el acceso requiere altos estándares de seguridad y cumplimiento documental.

SIGO cuenta con personal capacitado, procedimientos de trabajo, seguros, certificaciones y toda la documentación necesaria para ingresar a yacimientos, plantas industriales y bases operativas de las principales empresas del sector energético.

SIGO La empresa ofrece personal propio capacitado, logística e instalación especializada, procedimientos, seguros y documentación vigentes para operar dentro de yacimientos, plantas industriales y bases operativas.

Esta capacidad permite ejecutar instalaciones directamente dentro de los complejos industriales, evitando que los clientes deban coordinar múltiples contratistas para completar una misma obra.

«En este tipo de proyectos no alcanza con llevar un producto hasta una dirección. Hay que cumplir protocolos de seguridad, coordinar ingresos, trabajar bajo procedimientos específicos y ejecutar cada tarea respetando los estándares que exige la industria. Nosotros estamos preparados para hacerlo.»

Foto gentileza

La experiencia acumulada durante décadas les permitió participar en proyectos para empresas e instituciones de la región, contando con la capacidad de abastecer a la industria energetica, minera, comercios, distribuidoras.

El almacenamiento como una herramienta para mejorar la productividad

Dentro de las áreas que hoy impulsan con mayor fuerza, los sistemas de almacenamiento ocupan un lugar estratégico.

Desde SIGO sostienen que muchas empresas todavía consideran la organización de sus depósitos como un gasto, cuando en realidad representa una inversión capaz de mejorar significativamente la eficiencia operativa, la seguridad y el aprovechamiento del espacio.

Por eso, cada proyecto comienza con un relevamiento técnico donde se analiza el tipo de mercadería, los pesos, los movimientos internos, la operación diaria y las proyecciones de crecimiento de cada cliente.

«No ofrecemos soluciones estándar. Estudiamos cómo trabaja cada empresa y diseñamos una propuesta que realmente acompañe su operación, pensando no solo en la necesidad actual sino también en el crecimiento futuro.»

Más de cinco décadas construyendo confianza

Con más de medio siglo de historia, SIGO continúa evolucionando junto al desarrollo de la Patagonia, acompañando a empresas de distintos sectores con una propuesta que combina experiencia, capacidad técnica y una fuerte orientación al servicio.

En un contexto donde los tiempos de ejecución son cada vez más exigentes y la continuidad operativa resulta crítica para las organizaciones, la empresa busca consolidarse como un socio estratégico capaz de asumir proyectos de principio a fin.

«Queremos que nuestros clientes encuentren en SIGO mucho más que un proveedor. Queremos ser el equipo que se hace responsable de todo el proceso, desde la planificación hasta la entrega final. Porque cuando un espacio queda listo para operar, el cliente puede enfocarse en su negocio. Ese es el valor que buscamos aportar todos los días», asegura Sergio Montani.