Sigue creciendo la Bodega que le gana al viento en Cutral Co

“Donde la historia parecía ser únicamente petróleo, hubo quienes decidieron intentar lo improbable: plantar vides”. La frase habla de origen y también de convicciones: viene de la Bodega Municipal de Cutral Co, proyecto municipal que se animó a desafiar lo ya escrito, con la intención de demostrar que ese punto del interior neuquino tenía mucho más para dar.

4.700 unidades de Cabernet Franc, 300 de Sauvignon Blanc y 175 de Chardonnay integran este lote de variedades que se incorporaron en el mes de diciembre, a las siete hectáreas disponibles y bautizadas, justamente, como los “Viñedos del Viento”.

Denominadas “vides a raíz desnuda”, los expertos explicaron que éstas llegaron “inactivas”, listas para que el personal a cargo las hidrate y las conecte con la tierra que las verá crecer, para ofrecer lo mejor de ellas mismas.

Así, en “tierra áspera, mineral, castigada por el viento y moldeada por la amplitud térmica”, como bien saben los nacidos y criados, esta propuesta se fue consolidando desde 2024, con el respaldo total del intendente Ramón Rioseco. Y ya obtuvo el reconocimiento regional: eventos como el Encuentro “Patagonia del Vino”, en el Centro de Convenciones “Domuyo”; la feria “Hilton Wine Experience” del Hotel Hilton Garden Inn ó “Vino a la montaña”, en el Loi Suites Chapelo Hotel de San Martín de los Andes, le permitieron a la Bodega Cutral Co mostrar sus mejores virtudes.

Gracias al intercambio con exponentes de la zona, sus cosechas ya están disponibles en la carta, por ejemplo, del complejo turístico cordillerano “Paihuen” y del hotel local “Antu Malal”.

“La Pueblada”, edición limitada, es en este contexto, la última novedad que tuvo su lanzamiento en este cierre del 2025, con un nombre que hace referencia directa a la bravura y el empuje de la identidad local, a lo largo de su historia. Entre viñateros que trabajan en condiciones exigentes, podan en invierno, cosechan con viento y conocen cada hilera como parte de su vida, creció este blend de tintas (Malbec, Syrah y Cabernet Franc Rosé), madurado en dos líneas “Estate” que constituyen la prueba de que es posible diversificar, desde el Estado, con un producto que ofrece aroma, fruta y una frescura vibrante.

Este tipo de vinos jóvenes, de fruta viva y expresión directa del terroir, llegó para sumarse a los “Reserva”, que ostentan su paso por roble francés de primer uso, para dar lugar a mayor estructura, redondez aromática y elegancia.

Ivana Salgado, Claudia Cifuentes, Alejandra Orellana y Alejandro Sánchez integran el equipo técnico agropecuario que guía este proceso, supervisados por el Ing. Marcelo Casazza y acompañados por los conocimientos del Lic. en Enología Lucio Saldaña. Lo hacen de la mano del sommelier internacional Sergio Landoni y la responsable gerencial a cargo, Lic. Marcela Pavón. Todos, junto a Camila, Luciana, Brisa y Mayra, el personal de ventas, se encargan de que cada compra no sea solo una transacción sino también una experiencia.

El espacio, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 22, kilómetro 1333, tiene entrada libre y gratuita. Puede ser visitado de Lunes a Viernes de 10 a 16 horas, Sábados y Domingos de 12:30 a 15:30 y Feriados, de 10 a 15. Se complementa con un restaurante propio, “Agua de Fuego”, un valor estratégico enoturístico pensado para que cada comensal disfrute del vino también en su mesa, con maridajes, cocina y sabores que conversan con el territorio y completan el vínculo.