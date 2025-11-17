Neuquén tendrá su primer congreso creativo: llega «We Up»

Neuquén será sede del primer congreso creativo, de marketing digital y comunicación del sur del país. “We Up – El Congreso” se realizará el viernes 22 de noviembre, en el hotel Hilton Garden Inn, y reunirá a más de 150 emprendedores, profesionales, marcas, pymes y equipos de comunicación de toda la Patagonia.

La propuesta busca convertirse en un punto de encuentro regional para quienes trabajan en el mundo digital, la creatividad, el contenido y el marketing, en un contexto donde el sector crece de manera acelerada en Neuquén y alrededores.

A diferencia de otros encuentros, We Up busca promover un networking real, donde los emprendedores puedan conectar, grabar contenido, generar alianzas y encontrar nuevas oportunidades laborales y comerciales.

Además, habrá activaciones especiales, espacios de creación y sectores interactivos para conectar con marcas y sponsors como Hilton Garden Inn, Mercado Libre, Cabify, Armando Medialunas, Alexa cocina, Estudio Mamba, Único Vermout, entre otros.

El Concejo Deliberante de Neuquén declaró a We Up como evento de Interés Municipal por su aporte al desarrollo cultural y profesional de la ciudad, destacando el impacto formativo y la generación de oportunidades para la comunidad creativa regional. La Legislatura de Neuquén también declaró el evento de interés legislativo.

Una jornada con speakers nacionales y formación estratégica

Desde las 14hs, los asistentes podrán participar de una agenda que incluye charlas formativas, contenido aplicado, tendencias 2025, creatividad, inteligencia artificial, construcción de marca y estrategias para potenciar negocios en redes sociales.

Entre los speakers invitados estarán:

Denisse Borg (@denborg.marketing) mentora de marcas personales y lideres de negocios. Hablará sobre la autenticidad para potenciar tu marca personal o equipo.

mentora de marcas personales y lideres de negocios. Hablará sobre la autenticidad para potenciar tu marca personal o equipo. Violeta Muñoz (@vvioleta.m) , especialista en creación de comunidad y colaboraciones.

Aldana Abadi ( @fandelmarketing) Con un concepto "no hay tal caja" acompaña a emprendedores a destacar con ideas disruptivas, campañas auténticas y un enfoque creativo que rompe esquemas.

Agustina Silvero (@innovandoconagus), comunicadora especializada en inteligencia artificial para marcas. Su concepto es "hacer más con menos".

comunicadora especializada en inteligencia artificial para marcas. Su concepto es “hacer más con menos”. Además, referentes de Mercado Libre compartirán claves de e-commerce y crecimiento digital.

Una oportunidad inédita para la Patagonia

Hasta ahora, quienes buscaban formarse en comunicación, redes o marketing debían viajar a Buenos Aires u otras provincias. We Up acerca por primera vez esta experiencia profesional de alto nivel a Neuquén, generando un movimiento creativo que empieza a tomar fuerza en toda la región.

Entradas

Quedan disponibles las últimas entradas generales, que pueden adquirirse acá.

