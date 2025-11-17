Neuquén tendrá su primer congreso creativo: llega «We Up»
Se realizará el viernes 22 de noviembre, en el hotel Hilton Garden Inn, y reunirá a más de 150 emprendedores, profesionales, marcas, pymes y equipos de comunicación de toda la Patagonia.
Neuquén será sede del primer congreso creativo, de marketing digital y comunicación del sur del país. “We Up – El Congreso” se realizará el viernes 22 de noviembre, en el hotel Hilton Garden Inn, y reunirá a más de 150 emprendedores, profesionales, marcas, pymes y equipos de comunicación de toda la Patagonia.
La propuesta busca convertirse en un punto de encuentro regional para quienes trabajan en el mundo digital, la creatividad, el contenido y el marketing, en un contexto donde el sector crece de manera acelerada en Neuquén y alrededores.
A diferencia de otros encuentros, We Up busca promover un networking real, donde los emprendedores puedan conectar, grabar contenido, generar alianzas y encontrar nuevas oportunidades laborales y comerciales.
Además, habrá activaciones especiales, espacios de creación y sectores interactivos para conectar con marcas y sponsors como Hilton Garden Inn, Mercado Libre, Cabify, Armando Medialunas, Alexa cocina, Estudio Mamba, Único Vermout, entre otros.
El Concejo Deliberante de Neuquén declaró a We Up como evento de Interés Municipal por su aporte al desarrollo cultural y profesional de la ciudad, destacando el impacto formativo y la generación de oportunidades para la comunidad creativa regional. La Legislatura de Neuquén también declaró el evento de interés legislativo.
Una jornada con speakers nacionales y formación estratégica
Desde las 14hs, los asistentes podrán participar de una agenda que incluye charlas formativas, contenido aplicado, tendencias 2025, creatividad, inteligencia artificial, construcción de marca y estrategias para potenciar negocios en redes sociales.
Entre los speakers invitados estarán:
- Denisse Borg (@denborg.marketing) mentora de marcas personales y lideres de negocios. Hablará sobre la autenticidad para potenciar tu marca personal o equipo.
- Violeta Muñoz (@vvioleta.m), especialista en creación de comunidad y colaboraciones.
- Aldana Abadi ( @fandelmarketing) Con un concepto “no hay tal caja” acompaña a emprendedores a destacar con ideas disruptivas, campañas auténticas y un enfoque creativo que rompe esquemas.
- Agustina Silvero (@innovandoconagus), comunicadora especializada en inteligencia artificial para marcas. Su concepto es “hacer más con menos”.
- Además, referentes de Mercado Libre compartirán claves de e-commerce y crecimiento digital.
Una oportunidad inédita para la Patagonia
Hasta ahora, quienes buscaban formarse en comunicación, redes o marketing debían viajar a Buenos Aires u otras provincias. We Up acerca por primera vez esta experiencia profesional de alto nivel a Neuquén, generando un movimiento creativo que empieza a tomar fuerza en toda la región.
Entradas
Quedan disponibles las últimas entradas generales, que pueden adquirirse acá.
