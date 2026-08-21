Rionegrinos en ruta: El Bolsón lanza un programa con descuentos exclusivos para residentes provinciales

Con el objetivo de incentivar el turismo de cercanía y facilitar el acceso a los atractivos de la cordillera durante los doce meses del año, se encuentra en marcha el programa de beneficios «Rionegrinos en Ruta» en la localidad de El Bolsón. Se trata de una propuesta pensada para que las familias y residentes de toda la provincia de Río Negro puedan recorrer y disfrutar del destino con beneficios directos.

A través de este programa, quienes acrediten su residencia rionegrina simplemente con la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) acceden a descuentos directos del 10%, 15% o 20% sobre las tarifas vigentes en prestadores y comercios adheridos



Rubros y servicios alcanzados



El beneficio abarca las principales áreas de la cadena turística local:

Alojamientos : Cabañas, hosterías, hoteles, aparts y campings.

: Cabañas, hosterías, hoteles, aparts y campings. Gastronomía : Restaurantes, cervecerías artesanales, cafeterías y locales de comida

: Restaurantes, cervecerías artesanales, cafeterías y locales de comida Actividades y aventura : Excursiones guiadas, agroturismo y experiencias de montaña

y : Excursiones guiadas, agroturismo y experiencias de montaña Comercios y regionales: Regalerías, souvenirs, chocolates y productos artesanales locales.

Turismo todo el año y medios de pago



A diferencia de promociones acotadas a periodos específicos, «Rionegrinos en Ruta» mantiene su vigencia a lo largo de todo el año, siendo un incentivo ideal para escapadas de fin de semana, feriados largos y viajes de temporada media o baja. Los descuentos se aplican abonando en efectivo, tarjetas de débito o billeteras virtuales según la modalidad acordada con cada establecimiento.



Todos los comercios participantes cuentan con habilitación formal y estándares de calidad garantizando una prestación segura para los visitantes.

¿Cómo acceder a los beneficios?