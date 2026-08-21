Rionegrinos en ruta: El Bolsón lanza un programa con descuentos exclusivos para residentes provinciales
Presentando el DNI, los habitantes de Río Negro pueden disfrutar durante todo el año de precios preferenciales en alojamientos, gastronomía, actividades de aventura y productos regionales.
Con el objetivo de incentivar el turismo de cercanía y facilitar el acceso a los atractivos de la cordillera durante los doce meses del año, se encuentra en marcha el programa de beneficios «Rionegrinos en Ruta» en la localidad de El Bolsón. Se trata de una propuesta pensada para que las familias y residentes de toda la provincia de Río Negro puedan recorrer y disfrutar del destino con beneficios directos.
A través de este programa, quienes acrediten su residencia rionegrina simplemente con la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) acceden a descuentos directos del 10%, 15% o 20% sobre las tarifas vigentes en prestadores y comercios adheridos
Rubros y servicios alcanzados
El beneficio abarca las principales áreas de la cadena turística local:
- Alojamientos: Cabañas, hosterías, hoteles, aparts y campings.
- Gastronomía: Restaurantes, cervecerías artesanales, cafeterías y locales de comida
- Actividades y aventura: Excursiones guiadas, agroturismo y experiencias de montaña
- Comercios y regionales: Regalerías, souvenirs, chocolates y productos artesanales locales.
Turismo todo el año y medios de pago
A diferencia de promociones acotadas a periodos específicos, «Rionegrinos en Ruta» mantiene su vigencia a lo largo de todo el año, siendo un incentivo ideal para escapadas de fin de semana, feriados largos y viajes de temporada media o baja. Los descuentos se aplican abonando en efectivo, tarjetas de débito o billeteras virtuales según la modalidad acordada con cada establecimiento.
Todos los comercios participantes cuentan con habilitación formal y estándares de calidad garantizando una prestación segura para los visitantes.
¿Cómo acceder a los beneficios?
Consultar la oferta en el sitio web oficial turismoelbolson.gob.ar/rionegrinosenruta para ver la nómina de establecimientos y prestadores adheridos. Contactar al prestador: Realizar la reserva o consulta previa directa con el establecimiento. Presentar el DNI: Acreditar el domicilio en la Provincia de Río Negro al momento del pago o la contratación.
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