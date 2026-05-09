Un evento de gin que promete una noche distinta en el Hilton Garden Inn Neuquén ya tiene fecha

El próximo sábado 16 de mayo, el Hilton Garden Inn Neuquén abrirá sus puertas a una propuesta diferente. Se trata de la primera edición del Gin Fest, un evento que invita a sumergirse en el universo de la coctelería con identidad patagónica, en un formato descontracturado que combina degustaciones, gastronomía y música en vivo.

La cita será desde las 8 p.m hasta la 1 a.m. Más de una decena de destilerías de la región estarán presentes, entre ellas Oso Viejo, Praderas Neuquinas, 12Veintiuno, Yunta, Valkyria, Paralelo 42, Sendero, Estepa Patagónica, Zorro Colorado, Glaciares, Walden Gin, Alto Valle Co. y Tura Craft Gin, en un espacio donde cada stand será una puerta de entrada a distintos perfiles, aromas y estilos de gin.

La propuesta se completa con una agenda de actividades que busca ir más allá de la degustación. Habrá destilación en vivo con inscripción previa, una masterclass de coctelería a cargo del bartender del hotel, Leonel Genero, intervención artística de Nico Mendoza y música durante toda la noche con el Trío Acústico Lire y la DJ Juliet. Todo acompañado por la gastronomía del hotel, pensada especialmente para integrarse a la experiencia.

El espíritu del evento apunta a generar un ambiente relajado, donde el público pueda moverse con libertad, descubrir nuevos sabores y, sobre todo, disfrutar. “Queremos que la gente venga a pasar un buen momento, a degustar, a escuchar música y a encontrarse con una propuesta distinta”, explicó Anabella Bentancurt, gerente de ventas y marketing del hotel.

Queremos que la gente venga a pasar un buen momento, a degustar, a escuchar música y a encontrarse con una propuesta distinta Anabella Bentancurt, gerente de ventas y marketing del hotel.

El Gin Fest forma parte de una línea de trabajo que el Hilton Garden Inn Neuquén viene consolidando en el último tiempo, con el objetivo de posicionarse como un espacio que impulsa propuestas propias y genera agenda en la ciudad.

“Desde el año pasado estamos reflotando este tipo de iniciativas. No solo con gin: también realizamos una feria de vinos el año pasado. La idea es seguir desarrollando eventos que propongan algo diferente y pongan en valor los productos regionales”, señaló Bentancurt.

Más de una decena de destilerías de la región estarán presentes.

El Gin Fest llega como novedad, pero no como algo aislado. En el Hilton Garden Inn Neuquén vienen apostando a este tipo de encuentros, según nos cuenta Bentancurt, y la idea es que se repitan, que crezcan y que se vuelvan parte del calendario local. “Siempre trabajamos con productos patagónicos, tanto en gastronomía como en coctelería. Estos eventos nos permiten darles visibilidad, pero también generar algo atractivo para quienes nos visitan”, agregó.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Mas Entrada. En su modalidad early bird tienen un valor de $40.000 por persona e incluyen un vaso de degustación, dos consumiciones de gin tonic y acceso a todas las actividades del evento.