YPF y PedidosYa fortalecen la presencia de Full en el principal ecosistema de delivery del país

YPF y PedidosYa firmaron una alianza comercial que permitirá ampliar significativamente la presencia de las tiendas Full en el canal de delivery más importante de la región. A partir de este acuerdo, los productos de las tiendas Full estarán disponibles para delivery de manera exclusiva a través de la aplicación de PedidosYa. Además de sumar una nueva alternativa de compra para los consumidores, también permitirá incrementar su visibilidad comercial, acceder al principal ecosistema de delivery de la Argentina.

«Las tiendas Full son un reflejo de lo que somos como compañía. Creemos que la calidad, la experiencia y la cercanía con el cliente son fundamentales, y esta alianza nos permitirá llevar esa propuesta a millones de personas de una manera más simple, rápida y conveniente», afirmó Horacio Marín presidentes y CEO de YPF.

Foto: Gentileza YPF.

“En PedidosYa trabajamos todos los días para simplificarle la vida a nuestros usuarios. El acuerdo con un socio estratégico de la talla de YPF refuerza nuestro compromiso y presencia federal, permitiendo llevar nuestra propuesta de valor a todos los rincones del país. Esta alianza permite que cualquier persona en cualquier provincia, pueda recibir la experiencia Full en la puerta de su casa de manera simple, conveniente y en cuestión de minutos”, destacó Esteban Gutierrez, CEO de PedidosYa.

Actualmente, más de 60 tiendas Full en 14 provincias ya forman parte de la plataforma PedidosYa, con un destacado desempeño en ciudades como Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Rafaela y Pinamar.

Con esta nueva etapa, ambas compañías se proponen alcanzar más de 600 sucursales Full activas dentro de la aplicación para fin de año. A través de esta alianza, YPF y PedidosYa combinan el potencial de red de tiendas Full con la tecnología, logística y alcance de la plataforma líder de delivery del país, creando una propuesta que permitirá llegar a más consumidores, desarrollar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la experiencia de compra en todo el territorio nacional.

Sobre YPF Full

Full continúa fortaleciendo su posicionamiento como una de las marcas de conveniencia más relevantes del país. En el último año, el conocimiento de marca creció seis puntos y su valorización superó los USD 600 millones. Este crecimiento se refleja también en sus ventas, con más de 3 millones de cafés y 900 mil hamburguesas comercializadas por mes, además de un incremento del 30% en las ventas de alfajores Full durante 2026.

Sobre PedidosYa

PedidosYa es la compañía de tecnología líder en delivery y quick-commerce de Latinoamérica. Es una plataforma simple, rápida y accesible que conecta a una red de millones de usuarios, comercios y repartidores a una gran variedad de productos y servicios que ofrece la comunidad.

La compañía, que opera en 15 países de Latinoamérica, lanzó en 2020 PedidosYa Market, el primer mercado 100% digital que entrega alimentos y artículos para el hogar desde los 10 minutos tras haber realizado el pedido. Desde 2014, PedidosYa forma parte de Delivery Hero, la plataforma líder mundial de delivery local con sede en Berlín, Alemania.