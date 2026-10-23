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Hotel Sol Arrayán firmó un convenio de beneficios con Infotech en la AOG Patagonia en Neuquén

La firma de Villa La Angostura participó del principal encuentro del petróleo y el gas de la región, en Neuquén, y selló junto a Infotech un acuerdo de beneficios para empresas y profesionales de la industria energética y tecnológica.

Redacción

Por Redacción

Sol Arrayán Hotel & Spa, el hotel de lujo de Villa La Angostura ubicado frente al lago Nahuel Huapi, firmó un acuerdo junto a Infotech en la AOG Patagonia 2026 de Neuquén, el principal encuentro del petróleo y el gas de la región. La decisión establece beneficios para empresas y profesionales del ecosistema de Vaca Muerta y marca el ingreso del hotel al mercado corporativo de la energía.

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Infotech nuclea a empresas, profesionales independientes y organizaciones de base tecnológica radicadas en la región patagónica para potenciar la Economía del Conocimiento. El clúster promueve constantemente redes de negocio y eventos sectoriales para posicionar a la región como un referente tecnológico nacional.

A través del convenio, las empresas y equipos alcanzados acceden a una propuesta pensada para ellos, establecen una relación comercial que permita brindar a sus colaboradores, directivos, y representantes una experiencia de alojamiento de calidad, acompañada de un servicio personalizado y de un entorno natural privilegiado.

Por qué Villa La Angostura para la industria energética

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Villa La Angostura está a unos 450 kilómetros de Neuquén capital, por ruta, dentro de la misma provincia, y a unos 80 kilómetros de San Carlos de Bariloche y su aeropuerto internacional. El destino ofrece lo opuesto al ritmo operativo: lago, bosque nativo y silencio, sin salir de Neuquén.

“La energía es el motor económico de la provincia y queremos ser el lugar donde esa industria se reúne, piensa y descansa. Este convenio nos acerca a las empresas que están construyendo el futuro energético del país”, afirma Ana Luz Torres, Ejecutiva Comercial de Sol Arrayán.

Con su participación en la AOG Patagonia y este convenio, Sol Arrayán suma una línea institucional a su estrategia de posicionamiento como hotel referente en la Patagonia y la Región de los Lagos, y abre su propuesta a viajeros corporativos que buscan reuniones productivas en un entorno natural como el de Villa La Angostura.

Sobre Sol Arrayán Hotel & Spa

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Sol Arrayán Hotel & Spa es un hotel ubicado en Villa La Angostura, Neuquén, frente al lago Nahuel Huapi, en el Corredor de los Lagos de la Patagonia argentina.

Integra naturaleza, confort y bienestar en una sola experiencia: habitaciones con vista al lago, spa, Bruma Restaurante y espacios para eventos corporativos y sociales.

Recibe a viajeros nacionales e internacionales que buscan una estadía premium conectada con la naturaleza y atractivos únicos de Villa La Angostura.

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