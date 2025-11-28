Sumate al “Gran Día” en Neuquén: hoy, con tu Big Mac ayudás a Casa Ronald y a Fundación Cimientos

Neuquén se suma una vez más al Gran Día, la jornada solidaria que McDonald’s organiza cada año y que destina el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac a dos organizaciones que trabajan por la educación, la salud y el acompañamiento de niñas, niños y jóvenes de todo el país: Fundación Cimientos y Casa Ronald McDonald Argentina.

Este viernes 28 de noviembre, los cinco locales de McDonald’s de Neuquén y en todo el país celebran esta acción que convoca a miles de personas a colaborar a través de un gesto simple: comprar un Big Mac y ser parte de un impacto que transforma realidades. La venta está disponible en cada local, a través de la app de McDonald’s o las app de delivery.

Desde hace casi tres décadas, Fundación Cimientos impulsa programas para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se preparen para el mundo del trabajo, especialmente en contextos vulnerables. En paralelo, Casa Ronald McDonald Argentina brinda acompañamiento a familias que atraviesan tratamientos médicos prolongados, ofreciendo alojamiento, contención y apoyo integral mediante sus 11 programas activos en el país.

“Los neuquinos somos, año tras año, protagonistas principales de esta gran aventura solidaria, porque sabemos que con un gesto simple podemos impactar en la vida de muchos chicos y familias. Cada Big Mac cobrará sentido de solidaridad y ayuda para los demás. Los esperamos a todos en cualquiera de nuestros cinco locales o adquiriendo Big Mac a través de las aplicaciones” dijo Maximiliano Recchioni, operador de la marca en la provincia de Neuquén.

Durante toda la jornada, voluntarios, colaboradores, jóvenes becados y organizaciones aliadas se reunirán en los locales para acompañar la acción y celebrar el espíritu solidario que impulsa la iniciativa. Lo recaudado se destinará íntegramente a los programas educativos de Cimientos y a los servicios de contención y bienestar familiar de Casa Ronald.

El Gran Día invita a la comunidad neuquina a participar activamente y ser parte de una red que sostiene, acompaña y transforma. Este 28 de noviembre, un Big Mac puede ser mucho más que un combo: sumate a ayudar.

Cuáles son las causas solidarias a las que podés apoyar:

La misión principal de Casa Ronald es garantizar a través de sus programas de prevención, cuidado y acompañamiento, que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo. Desde hace 30 años tiene presencia en nuestro país, trabajando en alianza y de forma articulada con distintos hospitales de referencia, brindando contención y apoyo a las familias de niños que enfrentan tratamientos médicos de alta complejidad.

Desde sus inicios Casa Ronald ha cobijado a más de 416.650 niños y sus familias en Argentina, a través de sus 11 programas: las Casas Ronald, las Salas Familiares dentro de los hospitales, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Bienestar y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables.

Por su parte, Fundación Cimientos trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. A través de tutorías personalizadas, becas y talleres, la organización acompaña a adolescentes en contextos vulnerables y fortalece sus habilidades socioemocionales, con la convicción de que es la herramienta más poderosa para construir futuro.