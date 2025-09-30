Supervielle inaugura una nueva sucursal en Añelo

El Banco Supervielle abrió las puertas de su primera sucursal fija en Añelo, un paso estratégico en el corazón de Vaca Muerta que marca la consolidación de su presencia en la región. Hasta ahora, el banco había estado acompañando a la comunidad y a las empresas a través de una sucursal móvil, inaugurada en 2022.

Ubicada en Colectora Jaime Nevares entre Calle 13 (Los Perales) y calle 12 (Los Manzanos), la nueva sede, con formato de anexo, abrirá sus puertas al público el 26 de septiembre y funcionará de lunes a viernes, de 7:45 a 15:15 horas. Contará con ejecutivos de cuenta de empresas e individuos y un equipo con profundo conocimiento del sector energético y sus dinámicas operativas. Además de dos cajeros automáticos para poder realizar operaciones.

“Hoy ratificamos nuestro compromiso con Añelo y con Neuquén con la apertura de una sucursal permanente”, señaló Bruno Arucci, gerente corporativo de Distribución y Ventas de Supervielle. La nueva oficina forma parte de un plan de expansión provincial iniciado en 2018, y busca acompañar tanto a individuos como a empresas.

Entre las soluciones que ofrece el banco se destacan las cuentas remuneradas para pymes y personas que acrediten haberes; calificaciones crediticias a medida; Leasing para la adquisición de bienes productivos, con ventajas impositivas y financiamiento flexible; instrumentos del mercado de capitales, como obligaciones negociables y pagarés bursátiles; servicios de comercio exterior y atención cercana y personalizada

Propuestas para las empresas de oil & gas

El banco lanzo hace un año y medio su unidad de negocios “+Energía”, que tiene un enfoque exclusivo en la industria del oil & gas y su cadena de valor. Entre las herramientas más utilizadas se encuentra el Leasing, una opción clave para renovar flotas y maquinarias con beneficios impositivos.

“Somos uno de los principales bancos colocadores de leasing en el país, y eso nos permite dar respuestas a las necesidades específicas del sector”, destacó Arucci.

Bruno Arucci, gerente corporativo de Distribución y Ventas de Supervielle / Foto gentileza

Supervielle se posiciona como el único banco privado que remunera los saldos de las pymes en pesos y en dólares, ofreciendo rendimiento sobre los fondos de las empresas. Esta propuesta se extiende también a los planes sueldos de los empleados, generando valor no solo para las compañías sino también para sus trabajadores.

“En Supervielle contamos con muchas herramientas financieras para acompañar a las pymes que buscan desarrollarse en el ecosistema del Oil&Gas, por ejemplo, obligaciones negociables (ON) avaladas por bancos, leasing que es ideal para financiar, por ejemplo, desde la compra desde un rodado, hasta una grúa, bombas, y todo tipo de equipos, por eso buscamos instalarnos en Añelo para poder tener cercanía con toda la cadena y sus empleados, entender sus necesidades e informar sobre los instrumentos disponibles y todas las soluciones con un contacto cotidiano directo”, comentó Ignacio Morello, chief corporate banking officer de Banco Supervielle”

Beneficios para los individuos

Supervielle tiene beneficios pensados para la vida cotidiana de los clientes y se están sumando comercios puntuales de la zona con beneficios exclusivos para clientes del banco. Además, cuenta con 3, 6 y 9 cuotas sin interés en Mercado Libre según el día y tarjeta, y suma ahorros exclusivos todos los días.

A su vez, los clientes que trasladen sus haberes a Supervielle contarán con la ventaja de tener su «Cuenta Remunerada», que les permite obtener un rendimiento por su saldo sin tener que hacer ninguna operación.

Por otro lado, conformaron una propuesta de valor integrado a la aplicación del banco de soluciones de inversión. “Nos integramos con «Invertir Online», la plataforma de inversiones más grande del país, explicó Arucci. Agregó que el banco hizo un acuerdo con Mercado Libre, para que la tienda de Supervielle esté dentro de la empresa de e-commerce.

La inauguración de la nueva sucursal de Supervielle contó con la presencia del intendente de Añelo, Fernando Bandered / Foto gentileza.

En el acto de inauguración participó también el intendente de Añelo, Fernando Banderet, quien anunció la puesta en marcha de un crédito de más de 6.000 millones de pesos con tasa diferencial destinado a pymes y comercios locales que cuenten con habilitación o estén radicados en la ciudad.