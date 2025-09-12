Tornería El Cóndor saluda a la ciudad de Neuquén en un nuevo aniversario

Con casi 50 años de experiencia al servicio de la industria del petróleo y el gas, Tornería El Cóndor se consolidó como una empresa neuquina con certificaciones internacionales para responder a los requerimientos más exigentes de la industria petrolera y gasífera. La firma ofrece soluciones de diseño y desarrollo de accesorios con aceros de alta calidad y roscados premium.

La compañía cuenta con certificación API Q1, ISO 9001, y especificaciones técnicas API 5B y API 7-2, que garantizan la excelencia en calidad. A esto se suma el hecho de ser licenciataria de Tenaris Hydril Connections B.V., más la tecnología de su maquinaria y un completísimo laboratorio de metrología lo que le permite fabricar roscas con los más altos estándares internacionales.

Con su esencia de empresa familiar, una sólida base técnica y compromiso con la comunidad, la seguridad y el ambiente, Tornería El Cóndor reafirma en este aniversario su orgullo de pertenecer a Neuquén y de llevar el nombre de la región al mundo energético.