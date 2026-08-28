Tren Loco celebra 36 años con una gran fiesta del heavy metal en Cipolletti

El próximo 12 de septiembre, el heavy metal tendrá una cita especial en Cipolletti. Desde las 19h, el Salón Club 23, ubicado en el cruce de las rutas 151 y 22, recibirá a Tren Loco, una de las bandas emblemáticas del metal argentino, que llegará desde Buenos Aires para celebrar sus 36 años de trayectoria.

La jornada promete convertirse en un encuentro para los seguidores del género, con un show encabezado por Tren Loco y la participación de destacadas bandas de la región. El escenario reunirá a Fuerza de Razón, Resistencia, Errante, Mulanima y Limay, que serán parte de una propuesta que busca reunir a distintas generaciones de músicos y público del heavy metal.

Además de la música, el evento contará con una Feria Metalera, donde los asistentes podrán recorrer stands de indumentaria y productos vinculados a la cultura del género. La propuesta se completará con patio de comidas, cerveza y diferentes opciones para disfrutar de una jornada que irá más allá de los shows.

La llegada de Tren Loco representa uno de los principales atractivos de la fecha. Con más de tres décadas de recorrido dentro de la escena pesada nacional, la banda desembarcará en Cipolletti para festejar su aniversario junto a músicos regionales y a un público que mantiene vivo el espíritu del heavy metal.

Las entradas anticipadas ya están disponibles y pueden adquirirse en los distintos puntos de venta habilitados y también de manera online a través de Passline.