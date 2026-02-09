Ulises Bueno regresa a Bariloche con un show imperdible

El Rey del Cuarteto vuelve a Bariloche para reencontrarse con su público en una noche que promete ser histórica. Ulises se presentará en vivo el sábado 21 de marzo a las 21 en el gimnasio de Bomberos Voluntarios, con un show cargado de energía, baile y todos sus grandes éxitos.

Reconocido como uno de los máximos referentes del cuarteto a nivel nacional, Ulises llega nuevamente a la ciudad para hacer vibrar a Bariloche al ritmo de sus canciones más populares, en una propuesta pensada para cantar, bailar y vivir una verdadera fiesta.



Las últimas entradas se encuentran disponibles a precios promocionales, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación. La venta exclusivamente a través de: www.tekatickets.com