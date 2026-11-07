Una inmobiliaria de Villa Regina incorpora inteligencia artificial para ayudar a encontrar propiedades

La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. La utilizamos cuando Netflix nos recomienda una película, cuando Spotify nos sugiere música o cuando una aplicación reconoce nuestros intereses. Ahora, esa misma tecnología también empieza a cambiar la manera de buscar propiedades.

En Villa Regina, Inmobiliaria Pagliaccio decidió dar un paso en esa dirección e incorporar un sistema de inteligencia artificial a su sitio web, que permite recomendar inmuebles según las preferencias de cada visitante.

La propuesta es sencilla: que las personas no tengan que recorrer una y otra vez todas las publicaciones para encontrar algo que les interese, sino que la propia página pueda ayudarlas durante la búsqueda.

Una página web que entiende lo que estás buscando

Por ejemplo, si una familia ingresa a la web de Pagliaccio y empieza a buscar casas de tres dormitorios, con patio y en determinada zona de Villa Regina, el sistema puede reconocer esas preferencias y sugerir otras propiedades similares.

Lo mismo sucede con alguien que está buscando su primer departamento en alquiler o un terreno para construir. A medida que consulta distintas opciones, la inteligencia artificial puede ofrecer recomendaciones relacionadas con sus intereses.

Y lo más importante: no hay que saber de tecnología para utilizarla. Simplemente se ingresa a la página y se buscan propiedades como siempre.

Mauricio Vesprini, gerente de Inmobiliaria Pagliaccio, explica que la idea surgió de una necesidad muy concreta: facilitarles las cosas a quienes buscan una propiedad.

«Hoy estamos acostumbrados a que la tecnología nos simplifique muchas cosas. Si una plataforma puede recomendarte una película según lo que te gusta, ¿por qué una inmobiliaria no podría ayudarte a encontrar una casa de la misma manera? Esa fue un poco la idea que nos llevó a incorporar inteligencia artificial», comenta Vesprini.

Para la firma, el objetivo no es reemplazar el contacto personal, sino complementarlo con herramientas que permitan ahorrar tiempo y mejorar la experiencia de quienes visitan el sitio.

«Nosotros seguimos creyendo muchísimo en la atención personalizada. Comprar una casa o alquilar una propiedad son decisiones importantes y siempre va a ser necesario el asesoramiento de una persona. La inteligencia artificial viene a ayudarnos, no a reemplazarnos», agrega.

Inteligencia artificial más allá de la búsqueda de propiedades

Pero la aplicación de inteligencia artificial en Pagliaccio no termina en su página web.

La inmobiliaria también comenzó a utilizar estas herramientas en la elaboración de sus contenidos publicitarios y promocionales, desde la creación y edición de imágenes hasta la producción de videos, animaciones y retoques fotográficos.

Estas tecnologías permiten desarrollar nuevas formas de presentar propiedades, mejorar la calidad visual de las publicaciones y generar contenidos más atractivos para las redes sociales y otros canales digitales.

«Hoy utilizamos inteligencia artificial en muchas más cosas de las que la gente imagina. Nos ayuda a producir videos, trabajar imágenes, realizar retoques y crear contenido para nuestras campañas. Nos permite hacer cosas que antes requerían mucho más tiempo y recursos. Pero siempre hay una persona detrás, tomando decisiones y supervisando el resultado», explica Vesprini.

La incorporación de estas herramientas forma parte de una apuesta por modernizar el trabajo cotidiano de la inmobiliaria, tanto en la atención al público como en la comunicación y promoción de sus propiedades.

Más de 25 años de trayectoria y una inmobiliaria cada vez más tecnológica

La inteligencia artificial es la última incorporación a una serie de herramientas tecnológicas que Pagliaccio viene sumando durante los últimos años.

Entre ellas se encuentran los recorridos virtuales en 360 grados, que permiten visitar una propiedad desde el teléfono o la computadora sin necesidad de trasladarse; la firma digital, que facilita diferentes gestiones y trámites; y las calculadoras online inteligentes, que permiten realizar simulaciones y consultar información vinculada con alquileres, créditos hipotecarios UVA y otras operaciones inmobiliarias.

Son herramientas que buscan simplificar procesos, ahorrar tiempo y ofrecer mayor comodidad tanto a propietarios como a compradores e inquilinos.

La inmobiliaria, fundada por Gladys Pagliaccio hace más de 25 años, atraviesa una etapa de modernización que combina su trayectoria y experiencia en el mercado local con las posibilidades de las nuevas tecnologías.

Para Vesprini, uno de los aspectos más interesantes de este proceso es poder impulsar estas iniciativas desde una ciudad del interior de Río Negro.

«A veces parece que las grandes innovaciones tienen que venir necesariamente de Buenos Aires o de las grandes empresas. Nosotros queremos demostrar que desde Villa Regina también podemos hacer cosas diferentes, incorporar nuevas tecnologías y ofrecer servicios a la altura de cualquier ciudad del país», señala.

Y destaca que detrás de cada incorporación tecnológica existe una idea que se mantiene desde los comienzos de la empresa: brindar un mejor servicio.

«La inmobiliaria tiene una historia de muchos años y eso para nosotros es muy importante. Pero también creemos que hay que evolucionar. La forma en que la gente busca una propiedad cambió muchísimo, y nosotros tenemos que acompañar esos cambios».

Una apuesta al futuro, en una ciudad que sigue creciendo

El próximo 7 de noviembre, Villa Regina cumple 102 años. En ese marco, la experiencia de Inmobiliaria Pagliaccio refleja cómo los comercios y empresas locales pueden combinar su trayectoria con nuevas ideas.

La incorporación de inteligencia artificial, junto con los recorridos virtuales, la firma digital y las herramientas online, forma parte de una transformación que busca acercar soluciones modernas a los vecinos de la ciudad y de todo el Alto Valle.

Porque innovar no significa perder la esencia de un negocio, sino encontrar nuevas maneras de hacer mejor las cosas.

La inteligencia artificial ya forma parte de la propuesta digital de Pagliaccio y sus herramientas pueden utilizarse desde una computadora o un teléfono celular.

Quienes quieran conocer esta nueva forma de buscar propiedades y descubrir las herramientas tecnológicas de Inmobiliaria Pagliaccio pueden ingresar a www.pagliaccio.com.ar