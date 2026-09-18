Vaca Muerta elevó el estándar: el desafío también es cómo mostrarse

Vaca Muerta no sólo modificó el mapa energético argentino. A su alrededor creció un entramado de empresas, servicios y actividades que acompaña una industria cada vez más exigente.

No todo lo que mueve Vaca Muerta forma parte de su cadena de suministro. Alrededor de la actividad crece también una cadena de valor vinculada con la comunicación, los eventos, los servicios y la manera en que las empresas se presentan. Ahí es donde «The Brand» encuentra su lugar.

The Brand desarrolla soluciones para la presencia de marca de empresas en eventos / Foto gentileza

Muchas compañías de la región tienen años de experiencia y un enorme conocimiento de lo que hacen. Hoy, además, participan de reuniones con grandes operadoras, exposiciones, encuentros empresariales y nuevos espacios de negocios donde la marca queda frente a públicos diferentes y más exigentes.

La capacidad técnica sigue siendo central. Pero la manera de presentarla también empezó a importar. The Brand es una empresa que creció entre Cipolletti y Neuquén y que hoy trabaja con empresas y eventos dentro y fuera de la región. Creada hace cuatro años, está respaldada por más de 30 años de experiencia en marketing, comunicación y desarrollo de marcas en la región.

Resolver la presencia de marca

Una empresa puede necesitar merchandising para un encuentro con clientes, construir un espacio dentro de una exposición, mejorar la experiencia de los asistentes a un evento o contar con apoyo local para ejecutar un proyecto lejos de su base.

Son necesidades diferentes, pero tienen algo en común: todas forman parte de cómo una marca se presenta. Sobre esa idea The Brand fue construyendo una propuesta que hoy reúne merchandising corporativo, soluciones modulares de ambientación para stands y eventos, tótems de carga para celulares y soporte local en Neuquén y Río Negro.

La selección de productos, materiales y alternativas de personalización forma parte de la planificación de cada proyecto de merchandising corporativo. / Foto gentileza

Las distintas soluciones pueden conocerse en thebrand.com.ar .

Entre los proyectos que la empresa está impulsando se encuentra un sistema modular iluminado para ambientar stands y espacios de eventos, único en la región y disponible en alquiler. Su formato permite configurar espacios personalizados para cada marca y reutilizar las estructuras en diferentes proyectos.

También los tótems de carga para celulares se incorporaron como una solución pensada para la experiencia dentro de los eventos. Cuentan con lockers individuales y pantalla, que además de brindar un servicio al asistente permite integrar contenidos de la organización o sus sponsors.

Permite configurar espacios personalizados para cada marca y reutilizar las estructuras en diferentes proyectos. / Foto gentileza

Una de esas experiencias se dio en Conectando Vaca Muerta, el encuentro organizado por Gran Valle Negocios en Río Neuquén Distrito Industrial, donde los tótems de The Brand estuvieron a disposición de los participantes durante el evento.

La experiencia de quienes participan también forma parte de la presencia de una marca. “Fuimos viendo que detrás de muchas consultas había una necesidad más amplia: empresas que querían mejorar la manera de presentarse. Eso nos llevó a ampliar nuestra propuesta, manteniendo el mismo criterio de trabajo”, explica Ana Perea, directora comercial de The Brand.

Mucho más que poner un logo

Dentro de esa propuesta, el merchandising corporativo continúa siendo uno de los pilares de The Brand, con producciones personalizadas y entregas en todo el país.

La experiencia muestra algo que se repite: muchas veces, la diferencia en el resultado no está en el presupuesto sino en el tiempo disponible para elegir. Planificar con anticipación amplía las posibilidades de encontrar el producto, la calidad y la personalización adecuados para cada marca.

Por eso, desde The Brand recomiendan pensar el merchandising desde el comienzo del proyecto y no cuando todo lo demás ya está resuelto.

De la región a Buenos Aires, y también al revés

El crecimiento de The Brand amplió tanto su mapa de trabajo como el tipo de organizaciones que recurren a sus soluciones. En estos años desarrolló proyectos para empresas y organizaciones como Banco Nación, EDERSA, EPEN y Hosmann, entre otras. A ese recorrido se sumaron trabajos junto a actores del mundo de los eventos, la comunicación y los negocios como Grupo Gaman, Turn Events, BAAS, Gran Valle Negocios y LatinSpots.

Sus soluciones estuvieron presentes en eventos realizados en espacios como Hilton, Sheraton, La Rural, UCA Puerto Madero y el Centro de Convenciones de Buenos Aires. En Neuquén, acompañaron también encuentros en el Centro de Convenciones Domuyo, el Museo Nacional de Bellas Artes y Río Neuquén Distrito Industrial.

Los equipos combinan el servicio de carga para celulares con un espacio de comunicación para marcas y organizadores. / Foto gentileza

Ese recorrido también funciona en sentido inverso. Cuando una empresa, agencia o productora de Buenos Aires llega con un proyecto a Neuquén o Río Negro, necesita resolver en territorio cuestiones que van desde gráfica y materiales hasta proveedores, personal y ejecución.

Allí The Brand desarrolla otra de sus líneas de trabajo: el soporte local, aportando conocimiento del territorio y equipos propios para acompañar acreditaciones, atención de asistentes, coordinación y otras necesidades onsite.

No se trata de reemplazar a la agencia o al organizador que conduce el proyecto, sino de convertirse en un apoyo local para que lo planificado pueda ejecutarse en la región.

Una nueva vidriera para las empresas de la región

El desarrollo de Vaca Muerta seguirá generando oportunidades que exceden a la industria energética en sentido estricto. También impulsa hotelería, gastronomía, transporte, servicios profesionales, tecnología y una agenda creciente de reuniones, congresos y exposiciones vinculadas con los negocios.

Para las empresas de Neuquén y Río Negro, esos espacios son una oportunidad para generar vínculos, encontrar clientes y mostrar capacidades construidas durante años. Y es ahí donde merchandising, ambientación de stands, tecnología para eventos o soporte local dejan de ser soluciones aisladas y empiezan a formar parte de una misma pregunta:

¿La manera en que una empresa se muestra está a la altura de lo que hace? Para The Brand, ese es el punto de partida.