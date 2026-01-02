Vacunarse para cuidarnos: cómo Neuquén refuerza la inmunización y protege a toda la comunidad

En una ciudad donde miles de chicos y chicas suben cada día al colectivo para ir a la escuela, una decisión reciente puso a la vacunación en el centro de la escena. Desde ahora, en Neuquén capital, tener el calendario nacional de vacunación al día será requisito para acceder o renovar el Boleto Estudiantil Gratuito, una política pública que alcanza a más de 40.000 estudiantes de todos los niveles educativos.

La medida no busca castigar ni excluir. Por el contrario, nace de una idea sencilla y poderosa: la salud individual impacta directamente en la salud colectiva. Vacunarse no es solo un acto personal, sino una forma concreta de cuidar al otro, especialmente en espacios compartidos como el transporte público, las aulas y los barrios.

El convenio fue firmado entre el ministerio de Salud y la municipalidad de Neuquén, integrando la vacunación a una de las políticas sociales más extendidas de la ciudad. Para las autoridades sanitarias, se trata de una oportunidad estratégica para reforzar coberturas que, en los últimos años, comenzaron a mostrar señales de alerta.

Desde Salud explicaron que no se exige nada fuera de la ley, sino simplemente cumplir con el calendario oficial vigente en todo el país. La acreditación se realizará de manera digital a través de los canales municipales habituales, y el plazo para completar esquemas pendientes coincide con el período anual de renovación del beneficio, entre febrero y marzo.

El mensaje es claro: antes de subir al colectivo, hay que estar protegidos.

Por qué la vacunación sigue siendo clave

La experiencia de los equipos de salud lo confirma todos los días. Cuando las coberturas bajan, las enfermedades vuelven a circular. En Neuquén y en el país ya se registraron casos de tos convulsa (coqueluche) y alertas por sarampión, patologías que habían sido controladas durante años gracias a la vacunación.

La tos convulsa, por ejemplo, afecta principalmente a bebés menores de un año, especialmente a los menores de seis meses, que aún no completaron su esquema de vacunas. En muchos casos, la protección depende de que las personas adultas del entorno estén correctamente inmunizadas, una estrategia conocida como “capullo”, que salva vidas silenciosamente.

Vacunarse durante el embarazo, en la infancia, en la adolescencia y en la adultez no es un trámite: es una herramienta clave que previene internaciones, secuelas graves y muertes evitables.

Más acceso, más cercanía, más vacunación

Para que la vacunación sea una posibilidad real y no solo una recomendación, el sistema de salud neuquino viene desplegando estrategias de cercanía en todo el territorio. Jornadas extramuro, vacunatorios móviles, operativos en escuelas, centros comerciales, aeropuertos, radios locales y zonas rurales forman parte de una misma lógica: llevar la vacuna hasta donde está la gente.

Un ejemplo reciente fueron las jornadas por el Día Mundial de la Hepatitis B, con vacunación gratuita, revisión de carnets y asesoramiento en múltiples localidades. La hepatitis B es una infección grave, pero prevenible en más del 95% de los casos con vacunación. Aun así, muchas personas adultas desconocen su estado vacunal, por lo que estas campañas resultan fundamentales.

A esto se suma la exitosa “Noche de las Vacunas”, una iniciativa que se llevó a cabo en 50 puntos de toda la provincia y que convocó no solo a personas adultas, sino también a familias completas que se acercaron para actualizar sus esquemas de vacunación. Esta propuesta permitió ampliar los horarios de atención y acercar la inmunización a quienes no siempre pueden concurrir en el horario habitual de los centros de salud.

Equipos de salud que se forman para cuidar mejor

Detrás de cada vacuna aplicada hay profesionales capacitados. En la Región Sanitaria Confluencia, personal de salud del sector público y privado participa de instancias de formación y actualización en inmunizaciones, basadas en los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud. Enfermeros y agentes sanitarios se preparan para garantizar prácticas seguras, información clara y un seguimiento adecuado de los esquemas.

La capacitación permanente es una de las claves para sostener la confianza de la comunidad y responder con rapidez ante alertas epidemiológicas.

Neuquén, entre las provincias con mayor cobertura

El trabajo sostenido empieza a mostrar resultados. Neuquén fue recientemente destacada a nivel nacional por sus altos índices de vacunación, junto a otras dos provincias, en el marco del Consejo Federal de Salud. Este reconocimiento no solo refleja números, sino una política sanitaria que apuesta a la accesibilidad, con centros de salud que amplían horarios, atención flexible y vacunación accesible para toda la comunidad.

Los llamados “nodos de atención ampliada” permiten que vecinos y vecinas puedan acercarse incluso fuera del horario habitual, entendiendo que el cuidado de la salud debe adaptarse a la vida cotidiana y no al revés.