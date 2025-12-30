Valle y Estepa: sabores, cultura y paisajes que sorprenden

El Valle y la Estepa rionegrina completan la propuesta turística de la provincia con experiencias que ponen en valor la identidad local, el trabajo productivo y los paisajes característicos del interior de Río Negro. Son regiones que invitan a descubrir una Patagonia diferente, ligada a la vida cotidiana de sus comunidades, la historia del territorio y una fuerte conexión con la cultura local.

El Valle, que abarca el Alto y el Medio Valle, se distingue por su paisaje de chacras, frutales y ciudades activas que se desarrollan a la vera del río Negro. La producción de peras y manzanas es parte central de la identidad regional y se expresa en propuestas turísticas como visitas a chacras, experiencias de cosecha, ferias de productores, mercados regionales y circuitos gastronómicos que conectan producción, territorio y tradición.

Las bodegas, los caminos del vino y las sidras artesanales suman experiencias que integran degustaciones, recorridos guiados y actividades al aire libre. Esta propuesta se complementa con una agenda sostenida de fiestas populares, ferias y eventos culturales que durante el verano mantienen una intensa vida social y recreativa en ciudades como Cipolletti, General Roca, Allen, Villa Regina, Fernández Oro y Choele Choel, entre otras.

En este marco, la Fiesta Nacional de la Manzana se consolida como uno de los eventos más representativos del Valle, celebrando la producción frutícola, la identidad regional y el encuentro entre comunidad, cultura y turismo.

El Tren Patagónico propone un viaje único desde Viedma hasta San Carlos de Bariloche, atravesando la estepa patagónica y llegando a los pies de la Cordillera de los Andes. Más que un medio de transporte, el tren ofrece una experiencia en la que el paisaje cambia a cada kilómetro y el viaje se vive desde la contemplación.

Dentro de su propuesta turística, se destaca el servicio Materfer Bariloche – Perito Moreno – Bariloche, que suma una experiencia gastronómica y cultural. En la estación Perito Moreno, los pasajeros son recibidos con una cena de cocina patagónica que incluye parrillada, en un entorno característico de la estepa.

La Región de la Estepa y la Línea Sur propone descubrir paisajes abiertos, horizontes amplios y pueblos con una fuerte identidad ferroviaria y comunitaria. Localidades como Maquinchao, Jacobacci, Ramos Mexía o Los Menucos permiten acercarse a una Patagonia profunda, donde el silencio, el cielo y la inmensidad del paisaje son protagonistas.

En este contexto, Valcheta ocupa un rol estratégico como base de acceso y ascenso a la Meseta de Somuncurá, uno de los ambientes más singulares y menos intervenidos del país. Desde allí se organizan travesías y experiencias que permiten explorar mesetas volcánicas, una biodiversidad única y un territorio de fuerte identidad cultural. En sus alrededores se encuentra el Bosque Petrificado de Valcheta, junto a su museo local, que pone en valor el patrimonio geológico y natural de la región.

La Estepa rionegrina también sorprende con atractivos únicos, como los caballos con rulos —ejemplares singulares reconocidos como los únicos de su tipo en Sudamérica— y con propuestas de turismo de aventura como los vuelos bautismo, que permiten apreciar desde el aire la amplitud del paisaje y la inmensidad del territorio.

El trabajo rural y el rol de los emprendedores locales ocupan un lugar central en la identidad turística de la región. Estancias, productores, artesanos y proyectos comunitarios abren sus puertas para compartir saberes, modos de vida y tradiciones, fortaleciendo un turismo auténtico, sustentable y profundamente conectado con el territorio.

En este recorrido, Dina Huapi se presenta como un punto estratégico de ingreso a la Estepa rionegrina. Su cercanía con San Carlos de Bariloche la convierte en un portal natural hacia los paisajes abiertos del interior provincial, con propuestas que incluyen kitesurf y deportes de viento, cabalgatas, pesca en el río Limay y actividades al aire libre que combinan agua, estepa y montaña.

La conectividad aérea a través del aeropuerto de San Carlos de Bariloche facilita el inicio de recorridos hacia la Estepa desde Dina Huapi en adelante, permitiendo excursiones, travesías guiadas y experiencias de turismo de cercanía que amplían el mapa turístico más allá de los destinos tradicionales de montaña. Asimismo, la cercanía de la Estepa con el litoral atlántico y localidades como Sierra Grande refuerza la posibilidad de integrar mar y estepa en un mismo viaje, conectando paisajes contrastantes dentro de la provincia.

Por su cercanía con Dina Huapi, Villa Llanquín se presenta como una escala ideal para quienes buscan experiencias rurales y de contacto directo con el entorno. Este pequeño poblado, ubicado a orillas del río Limay y con historia vinculada al ferrocarril, invita a disfrutar de la pesca deportiva, las caminatas y la vida comunitaria, reforzando una propuesta de turismo de cercanía, tranquila y profundamente auténtica.

Durante la temporada estival, se acompaña a quienes recorren estas regiones con recomendaciones orientadas al cuidado del entorno natural, el respeto por las comunidades locales y el disfrute responsable de los espacios.

Valle y Estepa invitan a recorrer Río Negro desde su identidad más auténtica y profunda, integrando producción, cultura, paisaje, aventura y conectividad en una experiencia patagónica diversa.