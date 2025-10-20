Verdulerías De la Tierra pisa fuerte en la cordillera: con tu compra de $50.000, te llevás una bolsa de papas a solo $1

Si el crecimiento de Verdulerías De la Tierra ya fue un acontecimiento para la región cordillerana, la nueva promoción que lanza la firma, con más de 10 sucursales, promete generar un impacto aún mayor y convertirse en un verdadero fenómeno de ventas. Con una estrategia que combina calidad y precios pensados para el bolsillo de la gente, la cadena vuelve a sorprender a sus clientes.

«Vemos a diario el esfuerzo que hacen las familias. Muchos vecinos se organizan para comprar en cantidad y así optimizar sus gastos», comenta un referente de la empresa, orgulloso de la respuesta de la comunidad. «Con esa realidad en mente y como un agradecimiento a la gente que nos elige, diseñamos una promoción de alto impacto, de esas que rompen el molde y benefician a todos».

Una oferta que sacude el mostrador

La propuesta es tan simple como potente: con una compra mínima de $50.000 en cualquiera de sus locales de Bariloche y Dina Huapi, los clientes podrán llevarse una bolsa de papas por el precio simbólico de un peso. ¡Sí, leíste bien… $1!

La promoción estará vigente desde el lunes 20 de octubre hasta agotar el stock inicial de 5.000 bolsas, lo que ocurra primero. Se espera una afluencia masiva de clientes de toda la zona, atraídos por una oportunidad única para abastecer la despensa familiar.

«Queremos que la gente venga, nos conozca y compare. Estamos seguros de que la calidad de nuestra mercadería y nuestros precios directos del productor hablan por sí solos», agrega el vocero de la firma. «Esta promoción es la excusa perfecta para que nos visiten por primera vez».

Directo del productor a tu mesa

La experiencia de compra en De la Tierra es similar a la de un supermercado: los clientes recorren las góndolas con su carrito, eligen entre una enorme variedad de frutas, verduras, huevos y productos de almacén, y luego abonan en un cómodo sector de cajas.

La firma, que se consolida como un aliado de la economía familiar, invita a todos los vecinos de Bariloche y Dina Huapi a no dejar pasar esta oportunidad.

Encontrá tu sucursal más cercana:

SUCURSALES BARILOCHE

Gallardo: Gallardo 1182

Gallardo 1182 Onelli: Onelli 1177

Onelli 1177 Km 13: Av. Bustillo 13076

Av. Bustillo 13076 Gallardo y Palacios: Gallardo 392

Gallardo 392 Ruta 40: Sur 2916

Sur 2916 9 de Julio: 9 de Julio 875

9 de Julio 875 Calfu Co: Calfu Có 16

Calfu Có 16 Km 4: Av. Pioneros 4770

Av. Pioneros 4770 Cóndor: Güiraldes y José Hernández

Güiraldes y José Hernández Elflein: Elflein 840

SUCURSAL DINA HUAPI

Dina Huapi: Estados Unidos 574

Con esta iniciativa, De la Tierra no solo reafirma su compromiso de ofrecer «los mejores precios del país», sino que también se posiciona como un actor clave en la economía local. Una oportunidad que, sin duda, está en boca de todos.