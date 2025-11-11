Verdulerías de la Tierra revoluciona la compra en el Alto Valle: extienden la promo del maple a $1 por dos semanas

Las últimas acciones de Verdulerías de la Tierra —la bolsa de papas a $1 y el maple de huevos a $1— siguen causando furor en la región. Según informaron representantes de la empresa, más de 10.000 familias ya pasaron por las sucursales para aprovechar precios y variedad, consolidando una verdadera “movida popular” en Cipolletti y General Roca.

Para quienes no lo saben: Verdulerías de la Tierra, conocida por sus más de 10 sucursales en Bariloche y reciente presencia en Dina Huapi, abrió en junio de 2025 una sucursal en Cipolletti que fue un impacto para todo el Alto Valle. El crecimiento no se detuvo y, a 40 km, abrieron otra sede en General Roca, acompañando la demanda de la comunidad.

“Queremos ayudar en este momento a las familias a llenar la heladera. Es nuestro compromiso con la gente que pueda poner la comida en la mesa a precios justos”, señalaron desde la firma. “Por eso trabajamos con transportes propios y eliminamos intermediarios lo más posible: compramos directo a productores y así logramos bajar los precios”.

Promo vigente

Debido a la gran afluencia de vecinos en los últimos días, extendieron por dos semanas la promoción del maple:

Con tu compra de $40.000, te llevás un maple de huevos por $1 en la misma transacción, hasta el 24/11 o hasta agotar stock (12.000 maples disponibles para esta etapa).

Apertura en General Roca: récord desde el primer día

El lunes 3/11 abrió la nueva sucursal de General Roca (25 de Mayo y Kennedy) y más de 600 personas visitaron el local solo durante la jornada inaugural para conocerlo y aprovechar las ofertas. “La respuesta fue emocionante y nos confirma que vamos por el camino correcto”, expresaron voceros.

Dónde y cuándo

Cipolletti: Av. Tres Arroyos 581



Av. Tres Arroyos 581 General Roca: 25 de Mayo y Kennedy



25 de Mayo y Kennedy Horario: todos los días, de 9 a 21 hs



Cómo participar de los sorteos

En @verduleriacipolletti suelen sortear órdenes de compra por $30.000. ¡Ya realizaron 3 sorteos y se vienen más!

Buscalos en Instagram para enterarte y participar: @verduleriacipolletti.Con locales cómodos, góndolas amplias, atención cercana y precios que se notan, Verdulerías de la Tierra invita a la comunidad a aprovechar la extensión por dos semanas de la promoción del maple a $1. “Nuestra prioridad es que cada familia pueda comprar mejor, sin pagar de más”, concluyeron.