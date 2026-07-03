Viedma, la capital patagónica que crece como destino de turismo religioso gracias a Zatti y la tradición salesiana

Viedma tiene un itinerario que fusiona mística, arquitectura histórica y el imponente paisaje del río Negro. Desde la canonización de Artémides Zatti en 2022, la ciudad ofrece nuevas opciones turísticas para los visitantes.

La figura del enfermero salesiano que recorría sus calles en bicicleta curando cuerpos y almas, desató un fenómeno que trasciende lo estrictamente litúrgico: convirtió a Viedma en un destino emergente de turismo religioso que combina fe, rescate patrimonial y paseos al aire libre.

Mural de Zatti exhibido en la Catedral de Viedma /Foto gentileza

Viedma es el punto de inicio del recorrido de la costa rionegrina, y suma un atractivo único a esa propuesta. Aquí, la historia no está atrapada en vitrinas: se camina y emociona. La impronta de la congregación de Don Bosco, que llegó a estas tierras a finales del siglo XIX, delineó no solo la espiritualidad local, sino también la fisonomía de la ciudad.

Para el viajero contemporáneo, creyente o simplemente amante de la historia, Viedma propone un viaje en el tiempo a través de un circuito integrado que une la arquitectura monumental con la serenidad de su costanera fluvial. El espíritu salesiano se ve, se vive y se destaca.

Bitácora de viaje: El circuito de la fe y la historia

Para entender la magnitud de la historia religiosa, la ciudad ofrece un recorrido auto-guiado que se puede disfrutar caminando y que toca los puntos neurálgicos del legado salesiano:

La Manzana Histórica y el Museo Salesiano:

El punto cero del recorrido. Este majestuoso complejo edilicio es el corazón del patrimonio viedmense. En sus salas, el visitante se encuentra cara a cara con la historia de las misiones en la Patagonia y de forma muy especial con los objetos personales, cartas y una réplica de la famosa bicicleta de Don Zatti. Es un viaje directo a la época de la solidaridad a pulmón.

Escultura de San Artémides Zatti, frente a la Capilla Don Bosco donde descansas sus restos / Foto gentileza

Catedral Nuestra Señora de la Merced:

Levantada sobre los restos del templo original destruido por la gran inundación de 1899, su arquitectura neoclásica impone respeto en pleno centro urbano. Es el espacio propicio para la contemplación y el silencio. Aqui descansan los restos del Cardenal Cagliero, el primer obispo de la Patagonia.

Parroquia Don Bosco:

El epicentro de la vida comunitaria salesiana. Un espacio que resguarda la memoria viva de la orden y que funciona como un termómetro de la identidad religiosa de la comarca. Aqui descansan las reliquias del Santo Artémides Zatti.

El circuito urbano “El camino de Don Zatti”:

Una propuesta que invita a seguir las huellas de la bicicleta de Zatti. Este trazado une los puntos exactos donde el «enfermero santo» atendió a sus enfermos, los antiguos hospitales que gestionó y los rincones donde dejó su marca de alegría y entrega.

El Círculo Católico de Obreros es uno de los hitos más entrañables de este circuito urbano en Viedma. En esta emblemática institución fundada para brindar contención y ayuda mutua a los trabajadores de la época, Artémides Zatti era un visitante frecuente, y un dinamizador incansable de su vida social y espiritual. Hoy, al transitar por sus inmediaciones, el viajero puede evocar la imagen del «enfermero santo» llegando apurado en su bicicleta para dictar alguna charla, coordinar asistencia para las familias más vulnerables o simplemente compartir un momento de alegría comunitaria.

Costanera y Parque Jorge Ferreira:

El cierre ideal para la jornada. El turismo religioso en Viedma no termina en los templos; se expande hacia el imponente río Negro. En este parque y a lo largo de la costanera, la comunidad se reúne para las grandes procesiones y celebraciones conmemorativas, permitiendo al turista fusionar la experiencia espiritual con el disfrute de uno de los paisajes fluviales más bellos del país.

La clave del destino:

Uno de sus grandes diferenciales a la hora de elegir un destino: a solo 30 kilómetros encontramos el mar, el primer balneario marítimo de la costa rionegrina: El Cóndor. Historia, río y mar en un mismo paseo. Viedma demuestra que el turismo religioso moderno ya no es solo para el peregrino tradicional. Hoy es una experiencia cultural completa que atrae a historiadores, arquitectos y viajeros que buscan destinos con alma y relatos profundos.

La capital rionegrina consolidó así una oferta accesible, variada y con identidad propia. Viedma espera al visitante con los brazos abiertos, lista para contar una historia de milagros cotidianos a la vera del río. A cualquier persona a la que el legado salesiano lo haya atravesado, encontrará en Viedma el lugar ideal para entender la magnitud de la obra evangelizadora.