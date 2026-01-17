¡Viva la infancia!: abrió en Plottier el espacio de juegos que nació de los recuerdos de tres hermanos 

Colorido por dentro y por fuera, “Jugarium” resalta. Es que este espacio de encuentro, inaugurado antes de terminar el 2025, ofrece algo distinto: es divertido y dinámico, pero sin bullicio ni exceso de gente, y cuenta con opciones tanto para activar el movimiento como para relajarse tomando un café, sin descuidar a los más chicos. Y ya tiene seguidores, porque las familias comprobaron lo que sus creadores tanto buscaban y eligen volver.

Así, las inquietas y los más tranquilos, las curiosas y los más intrépidos, cada infancia encuentra la manera de vivir su propia aventura, lejos de las pantallas y con vivencias reales. Pueden disfrutar sin riesgos del Escalador, el sector blando Foam Pit, el arco para penales, las canchas de básquet, fútbol y fútbol tenis, una pista de bicis, un mini Dodge Ball, un recinto para luchar al estilo Gladiador, el Mini Jump, un Cardio Duo y el Cesto Ball.

Según lo establecido, los puede coordinar el staff de tres profesores a cargo o pueden ser acompañados porlos mismos adultos que los llevaron y que logran esquivar la vergüenza, para volver a jugar. “No hay edad límite”, remarcan los García y como prueba, un video en el perfil de Instagram registró a la propia abuela de los propietarios, de 94 años, cuando se animó a moverse en la cama elástica durante la inauguración.

Entusiasmado, Nicolás García, uno de los tres impulsores, dialogó con RÍO NEGRO para compartir detalles de una idea que ya les trae satisfacciones. En su caso, exponente en la actividad agropecuaria, logró junto a sus hermanas darle forma a este nuevo deseo, que decidieron establecer en Plottier, porque esa comunidad fue la que los vió, justamente, crecer y jugar.

Tania, venida del diseño gráfico y de regreso a la Patagonia desde Alemania, es la otra propietaria, de la mano de Laura, experta en logística. Cada uno aportó lo suyo, pero con algo en común, previo y actual: el gusto por el juego que ya traían desde chicos y las experiencias que hoy comparten como padres, con sus propios hijos.

Las medias antideslizantes, infaltables para moverse sin límites.

Desde allí surgió este sitio, ubicado sobre calle Buenos Aires Norte, casi Riavitz, en el que embellecieron y le devolvieron vida a una ubicación de gran circulación y fácil acceso. Gracias a eso y a las recomendaciones de sus clientes en redes sociales, ya los visitó gente oriunda de Neuquén capital, Centenario, Cipolletti y hasta Fernández Oro.

Con una marcada coordinación, cuidan rigurosamente un aforo limitado y para eso habilitaron dos maneras efectivas de conseguir los tickets de acceso, para que los clientes se aseguren una experiencia cuidada y reciban la dedicación plena del equipo. El sitio web jugarium.com.ar es una de ellas, además de una línea, vía Whatsapp, para ofrecer atención más personalizada. “También pueden comprar entradas directamente en el lugar, pero a nuestros visitantes les recomendamos hacer su reserva con anticipación, ya que si deciden venir sin turno, el ingreso estará sujeto a la disponibilidad del momento”, explicaron en la página oficial.

Disponible de martes a domingos, en el horario de 14 a 22 horas, “Jugarium” también cuenta con la opción de realizar cumpleaños y eventos especiales, para los que se puede solicitar un presupuesto acorde e incluso hacer uso exclusivo de las instalaciones, por un lapso de dos horas. “Mientras los chicos disfrutan del movimiento, los padres pueden relajarse y confiar en que todo está pensado para que la experiencia sea segura y divertida, en forma presencial pero también gracias a las cámaras instaladas en cada sector”, indicaron.

Para estos jóvenes empresarios, “más que un espacio de juegos, ‘Jugarium’ es una invitación a volver a lo simple, a reír sin apuro y a mirar el mundo con curiosidad. Porque creemos que algunos sueños se construyen jugando, y cuando nacen desde el amor… se nota”.