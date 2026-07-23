WeUp regresa a Neuquén para impulsar la creatividad, el marketing y la innovación en la Patagonia

La segunda edición se realizará el sábado 1 de agosto en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y reunirá a emprendedores, dueños de marcas, profesionales, estudiantes, equipos de comunicación y creadores de contenido de toda la Patagonia.

Más que un congreso, WeUp propone una experiencia donde el aprendizaje se combina con el networking, la creatividad y la generación de nuevas oportunidades.

Un congreso creativo para aprender haciendo

WeUp se define como el Congreso de Creatividad, Marketing, Comunicación e Inteligencia Artificial de la Patagonia.

Su objetivo es acercar herramientas concretas para que quienes tienen un negocio, una marca o un proyecto puedan aplicar nuevas estrategias desde el primer día.

Pero el diferencial del evento no está solamente en los temas que se abordan, sino también en la forma de vivir la experiencia.

La propuesta invita a salir del formato tradicional de un congreso. Además de las conferencias, habrá espacios de interacción, experiencias con marcas, activaciones y momentos pensados para generar conversaciones, crear contenido, conectar con otros profesionales y construir nuevas oportunidades de negocio.

Seis ponencias, seis miradas sobre el presente de las marcas

Durante la jornada, seis referentes compartirán herramientas aplicables sobre creatividad, comunicación, posicionamiento, identidad de marca, redes sociales e inteligencia artificial.

El recorrido comenzará con Romina Fuentes (@lookeotuperfil), quien brindará la charla «Del scroll a la venta: redes sociales con propósito», enfocada en crecimiento orgánico, posicionamiento en Instagram y TikTok y estrategias para convertir la visibilidad en resultados.

Luego será el turno de Manuels (@soy.manuels) con «Monetizar el caos: oratoria de marca», una propuesta para aprender a transformar errores, inseguridades e incluso el hate en herramientas para construir una comunicación más auténtica.

Juan Cruz Serrano (@__jcrz) presentará «Cómo entender tu creatividad», una charla orientada a desarrollar procesos creativos sostenibles sin depender únicamente de la inspiración.

Por su parte, Nati Kargel (@asidefacil.marketing) abordará uno de los grandes desafíos actuales con «Cómo diferenciarse en tiempos de IA», ofreciendo herramientas prácticas para construir marcas memorables en un contexto donde la tecnología está al alcance de todos.

Los organizadores del evento también formarán parte del escenario.

Pablo Quintero (@soypabloqc) desarrollará la conferencia «Contenido con identidad», donde mostrará cómo transformar la personalidad, el estilo de vida y las decisiones cotidianas en una comunicación coherente y reconocible.

Finalmente, Julieta Mantellini (@creandoconjuma) presentará «Impronta de marca: online – offline», una charla estratégica dónde mostrará por qué cuando hay una coherencia de marca la gente te recuerda, confía y te elige.

Una experiencia que sigue creciendo

En su segunda edición, WeUp apuesta a consolidarse como uno de los encuentros de referencia para quienes buscan potenciar sus proyectos desde la creatividad, la comunicación y la innovación.

La jornada comenzará con la apertura de puertas a las 14 horas, mientras que las conferencias iniciarán a las 15 y se extenderán hasta las 20 horas.

Las entradas generales y VIP continúan disponibles a través de la plataforma oficial del evento.Para adquirirlas, clicá aquí.