YPF avanza con la modernización de su refinería en Mendoza

YPF alcanzó un nuevo hito en el Complejo Industrial Luján de Cuyo (CILC) con la instalación del reactor HG-D-3501, una pieza central en la modernización de la refinería mendocina. El avance se enmarca en el Proyecto de Nuevas Especificaciones de Combustibles (NEC), que ya supera el 85% de ejecución y que apunta a producir gasoil con estándares ambientales de última generación.

El reactor, fabricado por IMPSA en Mendoza, se destaca no solo por su magnitud —456 toneladas y 38 metros de largo— sino también por la compleja logística de su traslado desde Godoy Cruz hasta la refinería. El operativo contó con la coordinación de Vialidad Nacional, la Policía de Mendoza y distintos municipios, convirtiéndose en un verdadero desafío de ingeniería y transporte en el país.

Combustibles más limpios

Este equipo forma parte de la nueva unidad HDS II, diseñada para reducir el contenido de azufre en el gasoil a solo 10 ppm mediante un proceso catalítico en presencia de hidrógeno. De esta manera, YPF se adapta a las exigencias internacionales de motorización y acompaña la tendencia global hacia combustibles más limpios y eficientes.

La iniciativa incluye además la construcción de nuevas unidades (H2 II y SE33), la modificación de instalaciones ya existentes (HDS I y OSBL) y la adecuación de los servicios auxiliares. Todo esto permitirá incrementar la capacidad de producción de la refinería y asegurar el abastecimiento de Infinia Diesel en todo el país.

Inversión estratégica y desarrollo local

La modernización del complejo no solo significa un salto tecnológico, sino también un fuerte impacto económico y social para la región. El proyecto involucra más de 1.500 empleos directos y genera oportunidades para pymes locales, que participan en distintas etapas de la obra.

A nivel técnico, las magnitudes también son notables:

12.500 m³ de hormigón

2.700 toneladas de cañerías

3.000 toneladas de estructuras metálicas

4.700 toneladas de equipos

Mirada al futuro

La puesta en marcha del proyecto NEC está prevista para 2026 y representa una de las inversiones más significativas de las últimas décadas en el complejo mendocino. Con este avance, YPF reafirma su compromiso con la innovación, la producción responsable y el cuidado del ambiente, consolidando a Luján de Cuyo como un polo tecnológico de referencia en la refinación de combustibles.