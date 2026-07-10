YPF despliega su modelo de Estación de Cercanía en el ingreso al Parque Nacional Nahuel Huapi

YPF puso en marcha su nueva Estación de Cercanía (ECER) Confluencia, sobre la Ruta Nacional 237, en un punto estratégico de acceso a Villa Traful y dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La iniciativa permite recuperar un servicio esencial para una de las zonas turísticas más importantes de la Patagonia, que permanecía sin oferta de abastecimiento desde 2018.

Ubicada en un predio perteneciente al Automóvil Club Argentino (ACA), la nueva estación vuelve a brindar una solución de cercanía para residentes, prestadores turísticos y visitantes que recorren el corredor que conecta Neuquén, Villa Traful, Bariloche y otros destinos cordilleranos. Actualmente, las alternativas de carga en la zona se encuentran a decenas de kilómetros de distancia.

El proyecto fue desarrollado en coordinación con la Administración de Parques Nacionales, incluyendo el trabajo conjunto realizado para habilitar la operación en una zona de alto valor turístico.

La ECER Confluencia Traful opera bajo un formato modular de rápida implementación y cuenta con monitoreo remoto desde el Real Time Intelligence Center (RTIC) de YPF. Ofrece Infinia Nafta e Infinia Diesel, acepta medios de pago electrónicos, App YPF y QR, y suma servicios complementarios como WiFi, inflado de neumáticos, una selección de productos de conveniencia para el viaje y lubricantes YPF. Además, para su puesta en marcha se priorizó la contratación de personal y proveedores de Villa Traful, contribuyendo al desarrollo económico local.

Con esta incorporación, YPF continúa expandiendo soluciones innovadoras para acercar energía y servicios a comunidades y corredores turísticos estratégicos de todo el país.