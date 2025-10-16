YPF y Despegar se unen para impulsar el turismo nacional con beneficios imperdibles

YPF, que cuenta con la red de socios más grande de la Argentina, fortaleció aun más sus beneficios con una nueva alianza junto a Despegar, empresa líder en viajes de Latinoamérica.

Esta colaboración tiene como objetivo fomentar el turismo nacional a través de descuentos. Más de 1.5 millones de socios de App YPF podrán adquirir descuentos y canjearlos de forma rápida y sencilla. Entre ellos, podrán acceder hasta un 15% de descuento en hoteles entre otras promociones.

Esta alianza representa un nuevo paso de YPF para seguir construyendo una gran plataforma de beneficios, consolidando su compromiso de ofrecer experiencias innovadoras y beneficios exclusivos.

“El trabajo en equipo de dos compañías como YPF y Despegar repercute en grandes beneficios para el cliente final, y es por eso que este acuerdo nos produce gran entusiasmo. Nuestro foco es brindar a los viajeros la mejor experiencia posible y esta herramienta es una gran novedad en este sentido. Además, somos el único operador en esta alianza, lo que representa una gran posibilidad de negocio para la Compañía», afirmó Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

Ambas compañías continuarán trabajando en conjunto para lanzar una página web impulsada por Despegar e integrar las plataformas de Despegar y APP YPF. De esta manera, los socios podrán acceder a beneficios exclusivos en todo el país y utilizar los puntos acumulados en la app.

Para aquellas personas que no tengan APP YPF, se encuentra disponible para descargarla de forma gratuita a través de Google Play (Android) o App Store (iOS). Registrándote, vas a poder acceder a todos los beneficios que se ofrecemos para tus próximos viajes