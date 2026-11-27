Traumatología del Comahue cumple 25 años y lo celebra con una transformación que marca el inicio de una nueva etapa: a partir de ahora será Clínica del Comahue. Detrás del cambio de nombre hay una historia de crecimiento que Daniel Gutiérrez, traumatólogo y socio gerente, repasó desde sus comienzos hasta los proyectos que hoy delinean el futuro de la institución.

De siete locales alquilados a un edificio propio



La historia comenzó el 26 noviembre de 2001, en un pequeño local alquilado de Islas Malvinas 221. Eran seis médicos y una secretaria, que también integraba la sociedad, unidos por una idea: construir centro médico integral.

El contexto argentino era complicado, apenas unos días después de la apertura comenzó la profunda crisis de 2001. Sin embargo, el proyecto siguió adelante. Abrieron nuevos consultorios e incorporaron más especialidades como kinesiología y medicina laboral, orientados especialmente al sector petrolero.

«Llegamos a tener siete locales alquilados en Islas Malvinas, hasta que nos preguntamos «Che, ¿por qué no hacemos un centro propio?». Así que en 2010 compramos el terreno que está en Fotheringham al 252. Y ahí empezamos el sueño de hacer Traumatología del Comahue con edificio propio», contó Gutierrez.

Daniel Gutierrez visitó Diario Río Negro. Foto: Emiliano Ortiz.



El resultado fue un edificio de seis pisos y alrededor de 3.000 metros cuadrados cubiertos. Hoy concentra servicios desde la planta baja hasta el quinto piso, mientras que el último nivel ya está construido y espera la incorporación del equipamiento necesario para completar su funcionamiento.

En paralelo, la expansión de la actividad petrolera en la provincia abrió nuevas oportunidades para la institución. En 2019, el área de medicina laboral registró un crecimiento notable, impulsado por la demanda de importantes empresas vinculadas al sector. Este desarrollo permitió ampliar los servicios destinados al ámbito corporativo y acompañar el crecimiento productivo de Neuquén.

«Nosotros trabajamos con muchos servicios de empresas petroleras y los mismos servicios te van pidiendo más especialidades. La demanda del mercado y también el crecimiento de la ciudad hizo que empecemos a pensar que éramos más que un servicio ortopedista, traumatólogo y medicina laboral, que éramos una clínica«, resaltó el socio gerente.

A traumatología, ortopedia y medicina laboral se fueron sumando nuevas especialidades, como clínica médica, cardiología, laboratorio de análisis clínicos y cirugía general, entre otras. Esta ampliación de prestaciones permitió avanzar hacia un modelo de atención integral, con la posibilidad de resolver distintas necesidades médicas en un mismo lugar.

Formar médicos y producir conocimiento

La formación de nuevos profesionales y la investigación científica también ocupan un lugar central en el desarrollo de la institución. Actualmente, el equipo está integrado por más de 100 profesionales de distintas especialidades médicas y alrededor de 60 trabajadores administrativos.

Uno de los pilares de la clínica son las residencias avaladas por la Universidad Nacional del Comahue y la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT), que combinan práctica asistencial, actividad quirúrgica, rotaciones y capacitación permanente.

«Nuestra residencia es la única en Neuquén que tiene examen para ingresar. El médico que ingresa a la especialidad tiene que rendir examen a la residencia de Comahue y tiene que rendir examen escrito y oral en Traumatología de Comahue. Eso es lo que realmente nos diferencia», aseguró Gutierrez.

Los cinco socios gerentes de Clínica del Comahue: Daniel Gutiérrez, Gonzalo Vidondo, Juan Fisser, Liliana Fernández y Pablo Bonnet. Foto: gentileza.



Además, el programa cuenta con profesionales que participan en la formación de los residentes y promueven la elaboración de trabajos científicos.

«Hoy la clínica tiene un equipo de docentes traumatólogos que hace 10 años están con nosotros. Los residentes no solo son exigidos en su trabajo, en las rotaciones, en las horas de cirugía, sino que ellos publican científicamente artículos todos los años«, señaló.

Cada año la institución presenta entre cinco y siete investigaciones en congresos, con publicaciones en la página de la Asociación Argentina de Artroscopia y en la Revista Latinoamericana de Artroscopia, Reconstrucción Articular y Trauma Deportivo.

La actualización profesional y la generación de conocimiento forman parte de una propuesta que trasciende la atención cotidiana en un lugar y contribuye también al desarrollo de la especialidad.

La institución proyecta continuar innovando en tecnología, incorporar profesionales y fortalecer el desarrollo científico, con el objetivo de responder a las nuevas demandas del sistema de salud y al contexto de Neuquén.

Después de un cuarto de siglo, la institución se prepara para transformar su denominación para que represente mejor su presente y su proyección, pero sin olvidar sus orígenes: Clínica del Comahue.

El cambio sintetiza una evolución que se construyó a lo largo de los años: de seis médicos en un local alquilado a una institución con más de 100 profesionales en un edificio propio al que ingresan 1.000 personas por día.

Veinticinco años después, la institución cambia de nombre pero mantiene su propósito intacto: construir en Neuquén un espacio de salud capaz de crecer y responder a las necesidades de su comunidad.