Añelo invirtió $23,6 millones en nuevos uniformes para 106 efectivos de la Policía de la Provincia de Neuquén

En un firme compromiso con la seguridad local, el intendente de Añelo, Fernando Banderet, encabezó el acto de entrega de importante indumentaria destinada al personal de la Policía de la Provincia de Neuquén que se desempeña en el territorio. La inversión, que asciende a un total de $23.600.000, fue afrontada íntegramente con recursos municipales.

El beneficio alcanza a 106 efectivos que brindan servicio clave en la comunidad a través de Comisaría 10°, División Antinarcóticos, División Investigaciones, División Criminalística, División Operaciones de Añelo y el Grupo especial GEOP.

Añelo le entrega de borcegos y uniformes a la policía de Neuquén / Foto gentileza

Cada uno de los uniformes completos entregados incluye borcegos, pantalón de fagina y chomba, garantizando así mejores condiciones para el desarrollo de sus tareas diarias.

El acto contó con una destacada presencia de la cúpula policial, reflejando la importancia del trabajo articulado entre el municipio y la fuerza provincial. Participaron el Jefe de la Policía de Neuquén, Comisario General Tomás Díaz Pérez; el Subjefe, Walter San Martín; el Superintendente de Seguridad, Comisario General Néstor Castillo; el Superintendente de Investigaciones, Comisario General Néstor Catalán; el Director de Seguridad de Vaca Muerta, Sergio Ranguiman; junto a los oficiales jefes que se desempeñan en la localidad.

También estuvo presente del gabinete municipal; el referente regional de Vaca Muerta Milton Morales; la presidenta del Concejo Deliberante Julia Urtasun y la presidenta de la Comisión de Fomento de Aguada San Roque, Andrea Campos.

Durante la entrega, el intendente Fernando Banderet destacó la importancia de que los gobiernos locales asuman un rol activo en la materia:

“La seguridad no es una responsabilidad exclusiva de las fuerzas policiales ni de los gobiernos provinciales. Los municipios también tenemos la obligación de involucrarnos, de acompañar y de invertir cuando el bienestar de nuestros vecinos está en juego”, enfatizó el jefe comunal.

Fernando Banderet, intendente de Añelo / Foto gentileza

Banderet remarcó que la compra del equipamiento se realizó de forma autónoma: “Hoy hacemos entrega de nueva indumentaria para el personal con recursos íntegramente municipales. Es una decisión política que refleja una convicción: cuando se trata de cuidar a nuestra comunidad, no miramos para otro lado ni esperamos que otros hagan lo que nosotros también podemos hacer”.

Finalmente, concluyó con un reconocimiento a la labor policial: “Quienes todos los días salen de sus hogares para proteger a nuestras familias merecen contar con el respaldo del Estado. Detrás de cada uniforme hay hombres y mujeres que cumplen una tarea fundamental. En Añelo entendimos que el crecimiento de la ciudad debe ir acompañado por un fortalecimiento permanente de la seguridad”.