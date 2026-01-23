Añelo suma otra obra histórica: el asfalto de la Calle 01 ya es una realidad

La obra recientemente inaugurada comprende más de 1.400 metros lineales de pavimento sobre la colectora que acompaña la vera de la Ruta Provincial N.º 7, consolidando un corredor renovado y estratégico para la circulación diaria.

Los trabajos incluyeron una primera etapa de ejecución de cordones cuneta, seguida por la pavimentación asfáltica, garantizando mayor durabilidad y mejores condiciones de transitabilidad.

1400 metros lineales de pavimento se realizaron sobre la colectora que bordea la ruta 7.

Las tareas se desarrollaron en el tramo que se extiende desde la intersección con Calle 15 hasta Calle 24, respetando el ancho establecido por el Código Urbano de Añelo, lo que permite fortalecer la estructura vial en uno de los puntos más importantes de circulación de la ciudad.

Fotos: Municipalidad de Añelo.-

Esta nueva obra tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos, mejorando la seguridad vial, reduciendo tiempos de traslado y optimizando el acceso a distintos sectores de la localidad. Al mismo tiempo, resulta fundamental para el desplazamiento de vehículos de empresas, acompañando la dinámica productiva y el crecimiento sostenido que caracteriza a Añelo.

Fotos gentileza.-

«Desde la Municipalidad se continúa avanzando con obras de infraestructura que responden a las necesidades actuales y futuras de la comunidad, promoviendo una movilidad más segura, eficiente y ordenada, y reafirmando el compromiso con el desarrollo urbano y la calidad de vida de todos los añelenses», indicaron desde el gobierno local.