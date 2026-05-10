Buscar trabajo en Neuquén: el programa que abre puertas reales al empleo

En Neuquén, conseguir empleo ya no depende solamente de dejar un currículum y esperar una oportunidad. Cada vez más, la capacitación y la conexión con sectores productivos se vuelven claves. En ese escenario, Emplea Neuquén empezó a consolidarse como una de las principales herramientas del Estado para vincular formación con salida laboral concreta.

La provincia avanza ahora en una nueva etapa de ese proceso. Funcionarios del área laboral realizaron una agenda de trabajo en el Instituto Vaca Muerta, con el objetivo de fortalecer la articulación entre las capacitaciones y las necesidades reales de la industria energética.

El recorrido fue encabezado por el secretario de Trabajo, Pablo Castillo, y la subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas, y fueron acompañados por referentes de YPF y Fundación YPF.

La meta es clara: que quienes se formen tengan más posibilidades reales de insertarse laboralmente, especialmente en uno de los sectores con mayor crecimiento de la provincia, como el petróleo y el gas.

El Instituto Vaca Muerta cuenta con ocho salas formativas y funciona como uno de los espacios donde se prepara mano de obra para responder a la demanda de la industria.

Formarse para acceder a oportunidades reales

Fotos: Gobierno de Neuquén.-

Desde el gobierno provincial remarcan que el desafío ya no es solo generar capacitaciones, sino asegurarse de que tengan relación directa con los empleos que hoy necesita Neuquén.

Castillo aseguró que la articulación entre el Estado y el sector privado permite construir “formación de calidad alineada a las necesidades reales de la industria”. En una provincia atravesada por el crecimiento de Vaca Muerta, la capacitación aparece como una herramienta central para ampliar el acceso al empleo.

Cuevas, por su parte, explicó que las nuevas propuestas formativas se incorporarán al esquema de Emplea Neuquén para ampliar las oportunidades de inserción laboral.

La necesidad de empleo y capacitación queda reflejada en cada convocatoria. Según explicaron desde el programa, la demanda es tan alta que los cupos suelen recibir una gran cantidad de postulaciones.

Por eso, el sistema de selección comenzará a priorizar a quienes ya vienen realizando trayectos formativos dentro de Emplea Neuquén, otorgándoles un puntaje adicional y prioridad en el proceso de selección. La idea es construir un recorrido: capacitación, experiencia y luego inserción laboral.

En este sentido, desde este viernes hay cupos disponibles para las capacitaciones que se realizan en el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta. Las personas interesadas podrán anotarse a través de Emplea Neuquén. La oferta incluye formaciones como operador de perforación, fractura, instrumentación, mantenimiento mecánico y eléctrico, producción y plantas de crudo y agua. Además, se suma el curso de seguridad operativa en yacimiento.

En total, se disponen 608 vacantes y la inscripción permanecerá abierta hasta el 20 de mayo.

El Ejército también incorporará personal a través de Emplea Neuquén

El alcance del programa no se limita a la industria energética. Emplea Neuquén acompañó una convocatoria del Ejército Argentino para cubrir 329 vacantes en distintas localidades de la provincia.

El proceso de selección se encuentra en marcha y los puestos estarán distribuidos entre Neuquén capital, Covunco, Zapala, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

La propuesta apunta principalmente a jóvenes de entre 18 y 24 años y combina empleo con formación. Los seleccionados recibirán capacitación para desempeñar tareas tácticas, técnicas, administrativas y logísticas.

El rol del Estado en la generación de oportunidades

La lógica detrás de Emplea Neuquén es construir un puente. Un espacio donde el Estado funcione como articulador entre quienes buscan trabajo y quienes necesitan personal capacitado.

En una provincia donde sectores como Vaca Muerta demandan cada vez más mano de obra, el desafío no es solamente crear empleo, sino lograr que los neuquinos puedan acceder a esas oportunidades.

Por eso, el programa busca ordenar el proceso: formar, acompañar y conectar a las personas con vacantes concretas.