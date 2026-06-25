Chau gastos de patentamiento: el beneficio que impulsa Nippon Car para acceder a un Toyota 0 km
Hasta el 30 de junio, los clientes de Neuquén y Río Negro podrán aprovechar una campaña especial impulsada por Nippon Car y Toyota Argentina.
Con solo 30 cupos disponibles, los compradores podrán acceder a un bono exclusivo que podrá destinarse a cubrir los gastos de patentamiento o a mejorar las condiciones de financiación con tasas preferenciales, según la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
En un contexto donde los costos iniciales son uno de los principales factores al momento de cambiar el vehículo, Nippon Car, concesionario oficial Toyota en Neuquén y Río Negro, presentó una propuesta pensada para facilitar el acceso a distintos modelos Toyota 0 km.
La campaña, autorizada por Toyota Argentina y vigente por tiempo limitado, contempla un bono especial para las primeras 30 operaciones. El beneficio puede aplicarse de una de dos maneras: cubrir la totalidad de los gastos de patentamiento o utilizarse para acceder a condiciones de financiación más convenientes con tasas preferenciales. Los beneficios son excluyentes entre sí, por lo que cada cliente podrá optar por una de las dos alternativas.
“Buscamos ofrecer soluciones que se adapten a cada necesidad. Hay clientes que priorizan reducir los costos de retiro y otros que buscan cuotas más accesibles. Este bono nos permite brindar ambas posibilidades y acompañar a quienes quieren acceder a un Toyota”, explicaron desde Nippon Car.
A esta iniciativa se suma una ventaja exclusiva para quienes patenten su unidad en Neuquén capital: los vehículos 0 km cuentan con una exención del pago de patente durante los primeros ocho meses, lo que representa un ahorro adicional para los compradores.
La propuesta alcanza a diferentes modelos Toyota y dispone de un número limitado de operaciones, por lo que desde la concesionaria recomiendan realizar las consultas con anticipación para conocer las alternativas disponibles y reservar uno de los 30 cupos.
Con una trayectoria basada en la calidad, la confiabilidad y el valor de reventa que caracteriza a Toyota, Nippon Car continúa impulsando acciones orientadas a brindar soluciones concretas y una experiencia de compra diferencial.
Los interesados pueden acercarse a la Casa Central de Nippon Car, ubicada en Perticone 2095 de la ciudad de Neuquén, escribir por whatsapp al 2995777577 o realizar consultas a través de los canales oficiales de la compañía.
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