Complejo del Río Viedma celebra su 2° aniversario con una jornada especial

El próximo jueves 29 de octubre, Complejo del Río Viedma celebrará su segundo aniversario con una jornada que reunirá propuestas solidarias, promociones, sorteos, torneos, gastronomía y música en vivo.

Las actividades comenzarán durante la tarde y se extenderán hasta la noche, con una programación especial pensada para compartir junto a clientes, socios e instituciones de la comunidad.

Uno de los principales atractivos será el Bingo Solidario Aniversario, previsto de 17 a 19 horas, con la participación de tres instituciones. A los premios habituales se sumará un fondo adicional destinado al pozo de premios.

También se desarrollarán las promociones habituales de la sala, reunidas de manera especial en una misma jornada, entre ellas Rueda de la Fortuna, Martes del Río, Torneo Slot Vintage, sorteos para socios y Torneo de Blackjack.

A través de estas propuestas habrá premios y experiencias para disfrutar dentro del Complejo, como estadías en Hotel del Río, desayunos, almuerzos, cenas y beneficios gastronómicos, además de los premios habituales de cada acción.

El Torneo de Blackjack sumará, además, una noche en Hotel del Río como premio especial.

Desde las 18 horas, quienes se acerquen al Complejo podrán disfrutar de catering y bebidas sin cargo, mientras que a partir de las 20 horas comenzará la propuesta musical con DJ en vivo.

La programación artística contará con Ro García y Jona Otero a las 22h, Wicked Rock a las 23 y Trío Show a la medianoche. Además, durante toda la jornada habrá entrega de merchandising y una ambientación especial por el aniversario.

📅 Fecha: Jueves 29 de octubre

🕓 Hora: Actividades durante toda la jornada

📍 Lugar: Complejo del Río Viedma

🎟️ Entrada: Libre y gratuita