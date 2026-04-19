Créditos para jóvenes en Neuquén: el rol clave del Estado en el crecimiento económico

En Neuquén, el comienzo de 2026 no fue un trimestre más para miles de jóvenes. Fue, en muchos casos, el punto de partida para cambiar su realidad. Entre enero y marzo, 13.041 personas menores de 35 años accedieron a créditos del Banco Provincia del Neuquén (BPN), una herramienta que empieza a consolidarse como un puente directo entre los proyectos personales y su concreción.

Detrás de ese número hay historias concretas. Jóvenes que necesitaban resolver urgencias económicas, otros que buscaban independizarse, y también quienes dieron el salto hacia una inversión más grande, como comprar una vivienda o adquirir un vehículo. En total, la inversión superó los 17.335 millones de pesos, una cifra que refleja el peso que tiene hoy el financiamiento estatal en la vida cotidiana de la juventud neuquina.

Para resolver o proyectar

La mayor demanda se concentró en los préstamos personales. Con 12.815 operaciones y más de 13.983 millones de pesos otorgados, esta línea se transformó en la opción más elegida. Su flexibilidad permite cubrir desde gastos inmediatos hasta pequeñas inversiones, algo clave en una etapa de la vida donde todo está en construcción.

Pero el impacto no se limita a lo urgente. También aparece en decisiones estructurales. Más de 1.503 millones de pesos fueron destinados a créditos para vivienda y refacción, permitiendo que jóvenes den sus primeros pasos hacia la casa propia o mejoren las condiciones de su hogar. A esto se suman los préstamos para alquiler, pensados para quienes buscan independizarse.

El acceso a la movilidad también mostró un crecimiento importante. Se otorgaron 152 créditos para autos y motos por más de 1.750 millones de pesos, facilitando el traslado para estudiar o trabajar. Incluso, las alternativas sustentables, como bicicletas y monopatines eléctricos, comenzaron a ganar terreno.

En paralelo, el acceso a herramientas tecnológicas aparece como otro eje clave. Más de 80 millones de pesos fueron destinados a la compra de equipos informáticos, fundamentales para estudiar, trabajar o emprender en un contexto cada vez más digital.

Acompañar decisiones de vida

Desde el gobierno provincial remarcan que estos números no son casualidad. La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, sostuvo que estas herramientas “permiten acompañar decisiones concretas de vida de las juventudes”, desde alquilar hasta acceder a un vehículo o proyectar una vivienda.

En la misma línea, la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende, explicó que el objetivo es claro: facilitar el acceso a condiciones de financiamiento accesibles para que los jóvenes puedan crecer económicamente y lograr su independencia.

El acompañamiento estatal no se detiene en el consumo o la vivienda. También apunta al desarrollo profesional. En encuentros con jóvenes profesionales, se presentaron líneas como “Inclusión Financiera para Juventudes”, que ofrece hasta cinco millones de pesos para emprendimientos, y “Proyecta Futuro”, que alcanza los 30 millones.

Estas herramientas buscan algo más profundo: transformar ideas en proyectos reales, generar empleo y fortalecer el desarrollo económico desde la juventud. Con capacitaciones, asistencia técnica y financiamiento, el objetivo es claro: que cada joven tenga la posibilidad de construir su propio camino.