«Creo en las empresas públicas eficientes»: el mensaje de Figueroa tras la reinauguración del SUM del EPAS

El gobierno del Neuquén destacó la función social que tienen las empresas públicas provinciales, al brindar servicios e invertir en la realización de obras que de otra forma no podrían concretarse. El gobernador Rolando Figueroa confirmó ese rumbo e instó a profundizar la eficiencia de los entes del Estado.

Las empresas públicas cumplen en Neuquén una función que va mucho más allá de la prestación de servicios: son una herramienta fundamental para garantizar derechos y llegar a cada rincón de la provincia, incluso allí donde la rentabilidad económica no resulta atractiva para el sector privado. Bajo esta premisa se reinauguró el Salón de Usos Múltiples del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), un espacio recuperado para los trabajadores de la empresa provincial.

La reapertura del salón representa mucho más que la puesta en valor de un edificio. Se trata de un lugar de encuentro para quienes todos los días sostienen un servicio esencial para miles de familias neuquinas. El espacio estaba cerrado desde fines de 2024 debido a problemas estructurales y de seguridad, fue completamente renovado para volver a convertirse en un lugar de convivencia y pertenencia para los agentes del organismo.

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa destacó que la sociedad exige cada vez más transparencia y resultados por parte del Estado, y consideró que esa mirada ciudadana es necesaria para fortalecer las instituciones públicas. En ese contexto, remarcó que Neuquén construye un modelo propio basado en empresas estatales que cumplen funciones estratégicas en áreas clave como el agua, la energía, los hidrocarburos y los servicios financieros.

“Creo en las empresas públicas, pero creo en las empresas públicas eficientes”, sostuvo el gobernador al defender un esquema que permite garantizar servicios esenciales en localidades y sectores donde muchas veces la inversión privada no encuentra incentivos para instalarse. Para la gestión provincial, la presencia del Estado es indispensable para asegurar igualdad de oportunidades y acompañar el desarrollo de las comunidades neuquinas.

Esa visión se refleja en la fuerte inversión que la Provincia está realizando en infraestructura de agua y saneamiento. Actualmente se ejecutan 18 obras en simultáneo, entre ellas la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Zapala, proyectos de reutilización de agua y nuevas redes de provisión para distintas localidades. Estas inversiones requieren no sólo recursos, sino también organismos sólidos, eficientes y capaces de administrar correctamente cada peso de los neuquinos.