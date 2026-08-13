De la montaña al mar: Río Negro impulsa su temporada de invierno con la Fiesta de la Nieve en Bariloche y el avistaje de Fauna Marina en la costa

La provincia de Río Negro es escenario este fin de semana de dos experiencias únicas: la 55° Fiesta Nacional de la Nieve en San Carlos de Bariloche y el Avistaje de Fauna Marina en la Costa Atlántica. Esta combinación reafirma la identidad rionegrina de ofrecer «la Patagonia en un solo lugar», conectando la nieve y el bosque andino con la inmensidad marina en la misma temporada.

La cordillera de fiesta: 4 días a pura música, tradición y espectáculos en Bariloche

Del 13 al 16 de agosto, San Carlos de Bariloche es el epicentro de la 55° Fiesta Nacional de la Nieve, con una agenda que contempla cuatro jornadas centrales distribuidas entre el histórico Centro Cívico y las pistas del Cerro Catedral.

La programación oficial reúne una grilla artística de primer nivel con figuras nacionales como Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Ángela Leiva, Luck Ra, Turf y Los Auténticos Decadentes, acompañados por referentes y talentos locales. Además, la edición marca el esperado regreso de sus concursos y competencias más icónicas y tradicionales, como la Carrera de Mozos, el Concurso del Pullover, el Concurso de Hacheros y la Elección de la Reina Nacional de la Nieve.

Durante los cuatro días de celebración, la ciudad y la montaña se transformarán con activaciones urbanas de vanguardia, incluyendo shows de mapping, drones y sorpresas artísticas para toda la familia.

En el marco de la Fiesta, la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR) tendrá un espacio especialmente destinado a la promoción de los productos turísticos provinciales.

Golfo San Matías y la Costa Atlántica: El gran escenario natural de la Fauna Marina

En paralelo al brillo cordillerano, la costa atlántica rionegrina atraviesa su momento más majestuoso con el desarrollo de la Temporada de Fauna Marina. El Golfo San Matías y el litoral provincial se convierten en un santuario vibrante de biodiversidad.

La temporada ofrece un espectáculo que combina la majestuosidad de la Ballena Franca Austral, declarada Monumento Natural, con la energía de delfines y lobos marinos:

Avistaje Embarcado: Hasta octubre, las ballenas francas australes dominan la escena en el Puerto de San Antonio Este y Las Grutas. Las excursiones duran aproximadamente 2 horas y media.

Santuarios en Tierra: Cerca de Viedma, la Reserva Provincial Punta Bermeja alberga un apostadero permanente de más de 4.000 lobos marinos de un pelo, observables desde miradores en lo alto de imponentes acantilados. Muy cerca, en el Balneario El Cóndor, se encuentra la colonia de loros barranqueros más grande del mundo.

El «Vergel» de Islote Lobos: Situado en el Golfo San Matías, el Parque Nacional Islote Lobos es un refugio de biodiversidad. Se accede por la Ruta Nacional 3 hacia Sierra Grande y Playas Doradas, desde donde se puede llegar a los islotes por embarcación.

Turismo y conservación: El equilibrio necesario

Río Negro prioriza este producto desde un enfoque de turismo responsable. Las navegaciones se rigen por estrictos protocolos de seguridad y respeto hacia los animales, asegurando que la actividad humana no interfiera en los ciclos vitales de las especies que eligen estas aguas para reproducirse o descansar.

La experiencia se completa con una oferta gastronómica que hace honor a la región. El Camino de la Costa no solo ofrece paisajes de acantilados y playas vírgenes, sino también la posibilidad de degustar mariscos frescos, pulpos y pescados de roca que son el sello distintivo de la cocina rionegrina.

Para los amantes de la fotografía y la vida al aire libre, este es el momento ideal. La luz de la Patagonia y la biodiversidad en su máximo esplendor convierten a cada jornada en una pieza de colección.