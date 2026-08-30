Del compromiso al reconocimiento: Figueroa recompone los salarios de la Policía

La tarea de cuidar a los neuquinos exige compromiso, preparación y una dedicación permanente. En reconocimiento a esa responsabilidad, el gobernador Rolando Figueroa dispuso una recomposición salarial para el personal de la Policía de la Provincia del Neuquén, con el objetivo de jerarquizar una función considerada esencial para la seguridad ciudadana y la convivencia social.

La decisión contempla un esquema de actualización que acompaña el acuerdo alcanzado con otros trabajadores del Estado, pero incorpora además medidas específicas para la fuerza policial. Un agente sin antigüedad, que recién comienza su carrera dentro de la institución, percibirá un sueldo neto de $1.934.452, que ascenderá a $2.052.956 en octubre y llegará a $2.333.972 en enero próximo.

La recomposición también incluye actualizaciones salariales de acuerdo con la evolución del IPC en octubre de 2026 y enero, abril y julio de 2027. A esos incrementos se sumarán un 4% en noviembre de 2026 y un 3% en enero de 2027, aplicados sobre los haberes ya actualizados.



Como parte del reconocimiento, el Gobierno provincial otorgará además dos sumas extraordinarias por un total de $890.000: $410.000 durante la segunda quincena de septiembre de 2026 y $480.000 en la segunda quincena de enero de 2027. La medida alcanza también a las asignaciones familiares y contempla una compensación por ropa de trabajo, con actualización por IPC.

El esquema representa así una respuesta concreta a quienes, todos los días, cumplen una función que demanda capacitación, disponibilidad y responsabilidad frente a situaciones que muchas veces implican riesgo. La política salarial busca fortalecer los conceptos vinculados con la operatividad y el riesgo, reconociendo el carácter esencial de la Policía para preservar el orden público, la paz social y la protección de las personas y sus bienes.

Para la gestión de Figueroa, jerarquizar la fuerza también implica acompañar a quienes la integran y generar condiciones que reconozcan el esfuerzo que supone estar al servicio de la comunidad. La recomposición salarial se inscribe en esa mirada: valorar el compromiso de los policías neuquinos con una mejora concreta en sus ingresos y con previsibilidad para los próximos meses.