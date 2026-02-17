Del relevamiento casa por casa a 20.000 soluciones, para dejar atrás el déficit habitacional

La historia de una vivienda no empieza cuando se entrega la llave. Empieza mucho antes: cuando alguien anota su necesidad, cuando el Estado releva datos, cuando se identifica un lote, cuando se define si esa familia necesita una casa completa, un lote con servicios o una regularización dominial.

En Neuquén, ese recorrido tiene nombre propio: Neuquén Habita.

Impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, el plan prevé 20.000 soluciones habitacionales en dos años, con una inversión de 450 millones de dólares, y ya comenzó con 7.000 soluciones en marcha.

Pero para entenderlo, hay que ir al principio.

El punto de partida: medir el déficit real

Fotos gentileza.-

Durante años, el problema habitacional creció sin una actualización profunda de datos. El diagnóstico fue claro: la provincia tiene un déficit estimado en 20.000 soluciones habitacionales (incluidas viviendas, lotes, escrituras, etc.)

El proceso comenzó con el relevamiento de viviendas ejecutadas en el pasado y no regularizadas, la revisión de situaciones dominiales y el análisis territorial junto a municipios y comisiones de fomento.

Allí entra en juego el rol del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), fortalecidos como brazos técnicos y financieros de la política habitacional.

El enfoque cambió: no todas las familias necesitan lo mismo.

Hay quienes necesitan:

Una vivienda completa.

Un lote con servicios.

Una platea para autoconstrucción.

Regularización dominial.

Infraestructura básica (agua, gas, cloacas, electricidad).

La política dejó de ser uniforme para volverse a medida de cada territorio.

De la planificación a la obra: 10.473 soluciones en la capital

En la ciudad de Neuquén ya hay 10.473 soluciones habitacionales en marcha o por iniciar, que incluyen:

590 viviendas unifamiliares

306 viviendas multifamiliares

2.796 servicios domiciliarios y regularizaciones

3.551 mensuras

2.600 regularizaciones de asentamientos

630 lotes con servicios

Además, ya se entregaron 172 viviendas.

Detrás de cada cifra hay una obra concreta: redes de gas en La Roca, ampliación eléctrica en Ruca Antu, agua potable en Mapu Mew, trazado vial en Unión y El Trébol, entre otros.

No es solo construir casas. Es construir ciudad.

El modelo federal: 44 municipios, sindicatos y mutuales

El plan se firmó con 44 municipios y comisiones de fomento, que pusieron a disposición tierras y recursos. También se sumaron 17 sindicatos, mutuales y federaciones, integrando un esquema de financiamiento mixto.

El Banco Provincia del Neuquén participa en el financiamiento para quienes son sujetos de crédito, mientras que ADUS ofrece alternativas más flexibles para quienes no acceden al sistema bancario tradicional.

El modelo combina:

Fondos provinciales.

Recupero de cuotas.

Financiamiento internacional.

Emisión de títulos públicos autorizada por la Legislatura.

Es un esquema integral para sostener la política en el tiempo.

Zapala, Barrancas, Junín de los Andes, Covunco Abajo: cuando la política se vuelve hogar

En Zapala se entregaron viviendas de 60 metros cuadrados, con dos dormitorios, cocina-comedor y baño, completamente conectadas a servicios básicos.

En Barrancas, cinco familias recibieron su casa y se anunció la construcción de siete más en la misma manzana.

En Junín de los Andes, 63 familias recibieron su casa y están en construcción otras 50 viviendas.

En Covunco Abajo, 3 familias recibieron su vivienda tipología corfone.

Cada entrega repite la escena: emoción, vecinos acompañando, niños recorriendo por primera vez su cuarto.

La vivienda no es solo infraestructura. Es previsibilidad.

Más que casas: suelo urbano de calidad

El programa también avanza en:

Mensuras en Chos Malal, Zapala, Ramón Castro y múltiples localidades.

Lotes con servicios en Piedra del Águila, Senillosa, Las Ovejas, Loncopué y San Martín de los Andes.

Integración socio-urbana para 231 familias en La Cantera, en San Martín de los Andes.

Viviendas para adultos mayores en 7 localidades. Una por región.

El objetivo es claro: desarrollar suelo urbano de calidad en el menor tiempo posible.

Un proceso que también se piensa a nivel federal

Neuquén participó en la Jornada de Desarrollo Urbano Territorial organizada por el CFI, donde se debatió el déficit habitacional argentino, sistemas de crédito y planificación urbana.

El problema es nacional. La respuesta neuquina busca ser estructural.