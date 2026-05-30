Del trailer al edificio propio: una transformación educativa que cambia la historia en el Alto Neuquén

Durante años, para los estudiantes del CPEM 109 de Chorriaca, ir a clases significaba entrar a un tráiler. Un espacio chico, metálico, improvisado y pensado para ser transitorio, pero que terminó convirtiéndose en rutina. Esa realidad va quedando atrás.

En invierno, el frío se sentía más fuerte; el ruido golpeaba sobre las paredes de chapa, el espacio alcanzaba apenas para acomodar bancos y pizarrones y a veces costaba concentrarse, otras simplemente era difícil permanecer dentro durante horas.

Hoy, esa historia cambió. El gobernador Rolando Figueroa inauguró el nuevo edificio del CPEM 109, una obra de más de 850 millones de pesos que permitió dejar atrás las aulas trailers heredadas de la gestión anterior y empezar una nueva etapa para estudiantes, docentes y familias del Alto Neuquén.

Salir de un tráiler no es solamente cambiar de edificio. Significa dejar de estudiar en un lugar pensado como “dispositivo provisorio” y desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en condiciones dignas, como un derecho fundamental indispensable para que la educación se convierta en una herramienta de transformación social; porque cuando mejora el lugar donde se aprende, también cambia y se robustece todo el proceso educativo.

Se profundiza la concentración en clase, y aparecen más motivaciones para asistir a la escuela. Cambia el ánimo de docentes y estudiantes, las condiciones de confort, temperatura, espacios para el trabajo áulico diario; en definitiva la posibilidad de habitar un edificio desde un diseño pensado para enseñar y aprender.

El nuevo edificio cuenta con aulas teóricas, un aula multipropósito, Salón de Usos Múltiples -SUM-, cocina, espacios para docentes y un sistema de calefacción con radiadores a gas. Son condiciones que parecen básicas, pero que durante años estuvieron ausentes para esta comunidad educativa.

“Cubos de lata”, el recuerdo de años difíciles



Durante el acto inaugural, Figueroa recordó las condiciones en las que estudiaban los chicos de Chorriaca y cuestionó que durante tanto tiempo se haya naturalizado esa situación. El gobernador habló de estudiantes que pasaban frío “en un cubo de lata” para poder estudiar y destacó especialmente el esfuerzo de docentes y alumnos que sostuvieron la escuela a pesar de esas condiciones.

El CPEM funcionaba con 16 módulos dispuestos para aulas, comedor, sanitarios y espacios administrativos. Lo que en teoría era temporal, terminó extendiéndose durante años. La transformación del CPEM 109 no aparece como un caso único. Forma parte de una política provincial más amplia diseñada para mejorar la infraestructura educativa y dejar definitivamente atrás los espacios precarios.

El propio gobierno viene avanzando con obras, ampliaciones y nuevos edificios en distintos puntos de la provincia, profundizando además la acción en zonas rurales e históricamente postergadas. El CPEM 109 es uno de los seis centros de educación media creados en 2025 en ámbitos rurales. Otros establecimientos similares funcionan en Santo Tomás, Los Catutos, Huncal, Octavio Pico y Aguada San Roque.

La escuela como parte de una provincia integrada



La ministra de Educación, Soledad Martínez, planteó que el desafío del gobierno es recuperar la confianza de las comunidades en el Estado y priorizar las necesidades más urgentes. En el caso de Chorriaca, la escuela aparece como parte de una mirada más amplia sobre el desarrollo del norte neuquino. Una región donde también se avanza en obras de gas, rutas e infraestructura básica.

Durante el acto, Figueroa anunció además que Chorriaca tendrá acceso al gas natural a partir del traslado de una planta de GLP, lo que permitirá dejar atrás otro déficit histórico de la localidad.

Las escuelas no son solamente edificios. También transmiten un mensaje sobre cuánto vale la educación para una comunidad. Estudiar durante años en trailers deja marcas, pero también las deja el entrar por primera vez a aulas calefaccionadas, espacios amplios y lugares pensados para quedarse Para los estudiantes del CPEM 109, este año no será solo el de una nueva escuela; será el primero en el que aprenderán con la certeza de estudiar en un espacio propio y permanente.