Después de 52 años, el IFD Nº 4 tendrá su edificio propio

El nuevo edificio tendrá una superficie cubierta de 2.380 m². Contará con diez aulas y dos aulas taller

Hay esperas que atraviesan generaciones. Para la comunidad educativa del Instituto de Formación Docente Nº 4 de Neuquén capital, fueron 52 años sin un edificio propio. Creado en 1974, el centro educativo desarrolló durante décadas su tarea formativa sin contar con una infraestructura diseñada para sus necesidades. Ahora, ese anhelo histórico dio un paso decisivo: la Provincia adjudicó la construcción de su nuevo edificio, que demandará una inversión superior a los 6.250 millones de pesos.

La obra será afrontada con recursos propios de la Provincia a partir de una política de inversión en infraestructura educativa orientada a dar respuesta a demandas de muchos años de las comunidades. Demandará una inversión de más de 6250 millones de pesos,con un plazo de ejecución de 450 días corridos.

“Invertir en educación es invertir en el futuro de Neuquén, y eso lo estamos haciendo en toda la provincia”, expresó al respecto el gobernador Rolando Figueroa al referirse a las obras educativas que realiza la Provincia. También comentó que en la gestión “hemos tomado un camino que dice que la prioridad es la educación” y remarcó que la formación constituye una herramienta de movilidad social.

El impacto de la obra trasciende la construcción de un edificio. Actualmente, el IFD Nº 4 cuenta con 245 estudiantes y forma docentes en Educación Especial, con orientaciones vinculadas a discapacidad intelectual, personas ciegas y disminuidas visuales, personas sordas e hipoacúsicas y discapacidad neuromotora. Por eso, contar con un espacio propio significa también generar mejores condiciones para quienes se están preparando para acompañar las trayectorias educativas.

El nuevo edificio se levantará en el predio de las 127 hectáreas de la ciudad de Neuquén y tendrá una superficie cubierta de 2.380 metros cuadrados. Contará con diez aulas, dos aulas taller, SUM, biblioteca, sala de docentes, oficinas administrativas, cocina, sanitarios, depósitos y otros espacios de servicio. También tendrá cuatro patios abiertos, plaza de acceso, rampas, escaleras y estacionamientos, además de previsiones para futuras ampliaciones.

La distribución contempla un bloque principal destinado a las áreas administrativas y de servicios, mientras que cuatro alas organizarán las actividades académicas. Tres de ellas concentrarán aulas, talleres y biblioteca, con patios internos que acompañarán el funcionamiento cotidiano de la institución.

De esta manera, después de más de medio siglo de espera, el IFD Nº 4 comienza a transformar un reclamo postergado en una obra adjudicada, con financiamiento provincial y un plazo concreto para convertirse en la nueva casa de quienes forman a los futuros docentes de educación inclusiva de Neuquén.