El desarrollo de Neuquén se refleja en la transformación de sus accesos

El Gobierno de la Provincia de Neuquén lleva adelante un proyecto integral de infraestructura vial destinado a mejorar los ingresos y egresos de la ciudad capital, ordenar la circulación y acompañar el crecimiento urbano, demográfico y productivo de la región Confluencia. Lo hace junto con el municipio capitalino.

Los nuevos Accesos Metropolitanos, impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, prevé una inversión total de 175 millones de dólares e incluye obras estratégicas para ampliar la capacidad de los principales corredores viales, resolver puntos críticos de circulación y fortalecer la conexión entre la capital, otras localidades de la Confluencia y la región de Vaca Muerta.

La iniciativa busca dar respuesta a las crecientes demandas de movilidad mediante la planificación y el trabajo articulado entre el Estado provincial, el municipio y el sector privado. Para ello, la Provincia asumió el mantenimiento y la transformación de tramos de rutas que anteriormente se encontraban bajo jurisdicción nacional, lo que permitió avanzar con los procesos licitatorios y concretar las intervenciones planificadas. A su vez, la inversión de YPF constituye un aporte estratégico para acelerar obras de infraestructura que acompañen el desarrollo productivo de Neuquén. “Esta es una muestra de que cuando trabajamos juntos, Provincia, municipio y las empresas, podemos transformar los recursos en infraestructura que mejora la vida de los neuquinos”, destacó el gobernador Figueroa.

Una de las principales intervenciones contempla la duplicación de calzada de 6,5 kilómetros de la Autovía Norte, en el tramo comprendido entre el Tercer Puente y la rotonda de Casimiro Gómez. La obra permitirá incrementar la capacidad de uno de los principales accesos a la capital y mejorar las condiciones de circulación.

El proyecto también incluye la finalización del nodo vial Cañadón de las Cabras, mediante la construcción de los rulos pendientes de ejecución para completar las conexiones y optimizar la seguridad vial. Además, se prevén intervenciones en cruces estratégicos de la Autovía Norte, con pasos a distinto nivel en los sectores de las avenidas Los Paraísos y Casimiro Gómez, así como en la intersección con la Ruta Provincial 67, cuya duplicación ya se encuentra en marcha. Estas obras buscan eliminar puntos de conflicto, reducir las demoras en las intersecciones y agilizar los desplazamientos.

En paralelo, se impulsa la mejora de la conexión entre la ruta Provincial 67 y la Autovía Norte, una intervención clave para fortalecer la vinculación entre ambos corredores viales. Las obras forman parte de una planificación integral que busca mejorar la conectividad metropolitana y acompañar la expansión de Neuquén capital.

La transformación de estos corredores permitirá avanzar progresivamente hacia una conexión más fluida por la Autovía Norte, desde Senillosa hasta el límite con Río Negro, y fortalecer uno de los principales ejes de ingreso y egreso de la capital, así como su vinculación con el entramado productivo provincial y Vaca Muerta.

El objetivo es consolidar una infraestructura vial acorde con las necesidades actuales y futuras de la región, que contribuya a reducir los tiempos de viaje, mejorar la seguridad vial y brindar mejores condiciones de movilidad a quienes viven, trabajan o transitan diariamente por Neuquén.

Las obras viales reflejan la articulación entre el Gobierno provincial, la Municipalidad y el sector privado para acompañar el crecimiento de la capital con obras estratégicas. De esta manera, la mejora de los accesos se integra a una agenda más amplia de desarrollo urbano que incluye inversiones en servicios básicos, urbanización, salud, educación y seguridad.