El desarrollo neuquino va mucho más allá de Vaca Muerta

Mientras Vaca Muerta impulsa el crecimiento económico de Neuquén, el Gobierno provincial trabaja con una mirada puesta en el futuro: construir la provincia que sostendrá su desarrollo cuando el mundo avance hacia nuevas matrices energéticas y los hidrocarburos dejen de ocupar el lugar central que tienen en la actualidad.

Con esa visión estratégica, el gobernador Rolando Figueroa promulgó, mediante el Decreto 922, la Ley 3568, que autoriza a la Provincia a acceder a un financiamiento de 250 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para ejecutar obras de infraestructura vial y energética que consolidarán la integración regional e internacional de Neuquén.



Al respecto, el mandatario indicó que “para nosotros las rutas tienen que ser desarrolladas por el Estado porque no todo puede estar supeditado a la voluntad del mercado”. En este sentido, destacó que la herramienta es Vialidad “que se encarga de mantener nuestras rutas provinciales, hacer otras nuevas, controlar las rutas que hacen los privados, hace proyectos ejecutivos y está planificando el Neuquén que va a ser post Vaca Muerta, con el desarrollo integral de la provincia”.

La iniciativa permitirá pavimentar 174 kilómetros de rutas estratégicas en el Alto Neuquén y fortalecer el paso internacional Pichachén, una obra que trasciende la conectividad vial. Forma parte de un proyecto mucho más amplio para transformar a Neuquén en una provincia plenamente integrada con Chile y preparada para que el turismo se convierta en uno de sus principales motores económicos.

La dimensión del plan de infraestructura refleja la magnitud de la decisión política. En toda la historia de Neuquén se asfaltaron aproximadamente 1.050 kilómetros de rutas. Esa misma cantidad de kilómetros estará en ejecución durante los primeros cuatro años de la actual gestión, en una inversión sin precedentes destinada a cambiar definitivamente la matriz de conectividad provincial.



Las obras incluidas en este nuevo financiamiento abarcan la pavimentación de la conexión entre Andacollo, Los Miches, Los Guañacos y el paso internacional Pichachén, además de la ruta provincial 21, en el tramo que une Loncopué, El Huecú y El Cholar. Se trata de corredores estratégicos para el norte neuquino, una región con enorme potencial turístico, paisajístico y productivo.

El financiamiento otorgado por la CAF contempla un plazo de hasta 15 años, una tasa estimada de entre el 5,40 y el 5,50 por ciento anual y un período de gracia de hasta 66 meses, condiciones que permitirán ejecutar obras consideradas esenciales para construir la Neuquén del futuro: una provincia conectada, competitiva y preparada para sostener su desarrollo mucho más allá de Vaca Muerta.