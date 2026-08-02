El gas llegó a otros 900 hogares y cambió el invierno de las familias de la cordillera

La distribución de gas natural es un servicio público regulado por el Estado Nacional y prestado en la región por Camuzzi Gas del Sur. Ante la falta de una solución que permitiera ampliar el sistema, Neuquén tomó la iniciativa, articuló con Río Negro y Chubut y aportó, junto con Chubut, el financiamiento necesario para repotenciar el Gasoducto Cordillerano.

Cuando las temperaturas bajo cero se instalan en la cordillera neuquina, tener gas natural deja de ser una comodidad para convertirse en una necesidad. Después de años de esperar una conexión que -en otras gestiones- parecía imposible, cerca de 900 nuevos usuarios de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes accedieron al servicio de gas natural, gracias a la planificación del gobierno provincial.

Durante años, la paradoja fue evidente: mientras Neuquén lideraba la producción energética del país, miles de vecinos de la zona cordillerana no podían conectarse a la red de gas, porque el Gasoducto Cordillerano había llegado al límite de su capacidad. Desde 2022 no se otorgaban nuevas factibilidades, una situación que frenó proyectos de vivienda, el crecimiento de barrios enteros y obligó a muchas familias a afrontar cada invierno con sistemas de calefacción más costosos y menos eficientes.

El transporte y la distribución de gas natural forman parte de un servicio público regulado por el Estado Nacional. En esta región, Camuzzi Gas del Sur es la empresa encargada de prestar el servicio de distribución de gas natural.

Fotos: Gobierno de Neuquén.-

Por lo tanto, la ampliación del sistema no constituía una responsabilidad directa del Gobierno de la Provincia del Neuquén. Sin embargo, ante la falta de una respuesta que permitiera concretar la obra durante años, la Provincia decidió intervenir para encontrar una solución.

El gobernador Rolando Figueroa impulsó una estrategia regional junto con sus pares de Río Negro y Chubut, cuyas localidades atravesaban restricciones similares. Como resultado de esa articulación, Neuquén y Chubut avanzaron con el financiamiento de la repotenciación mediante préstamos otorgados a Camuzzi por sus respectivos bancos provinciales.

En el caso neuquino, el Banco Provincia del Neuquén tuvo un rol central al aportar los recursos que permitieron poner en marcha los trabajos. De esta manera, las provincias asumieron la iniciativa para destrabar una obra que correspondía a un sistema regulado y concesionado por el Estado Nacional.

La repotenciación permitió recuperar capacidad de transporte y volver a habilitar conexiones para hogares, comercios e instituciones de la región de los Lagos del Sur.

Los resultados ya se reflejan en la vida cotidiana de las comunidades. En Villa La Angostura, más de 300 familias ya cuentan con gas natural en sus viviendas. En San Martín de los Andes, desde que se habilitaron nuevamente las conexiones a comienzos de este año, se instalaron más de 400 medidores y se registraron más de mil solicitudes de factibilidad. En Junín de los Andes, 172 vecinos ya accedieron al servicio y otras 327 personas iniciaron los trámites para conectarse próximamente.

Más allá de las cifras, la recuperación de la capacidad del gasoducto representa tranquilidad para cientos de hogares. También constituye un paso clave para acompañar el crecimiento sostenido de las localidades cordilleranas, donde la expansión urbana había quedado condicionada por la falta de infraestructura.

La intervención provincial permitió así avanzar en una solución concreta para las familias. Aunque no se trataba de una competencia propia de Neuquén, el Gobierno provincial tomó la iniciativa, articuló con las provincias vecinas y destinó financiamiento para que la ampliación pudiera concretarse.