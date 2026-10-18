El impulso de Neuquén se siente en cada localidad: el turismo dejó más de 10 millones de dólares

Los recursos de Vaca Muerta se traducen en infraestructura, servicios y oportunidades para las comunidades, y acompañan el desarrollo de una economía que impacta en las distintas regiones. Durante el fin de semana largo de octubre, el turismo volvió a mostrar ese potencial con fiestas populares, propuestas gastronómicas, actividades deportivas y encuentros culturales que movilizaron a miles de personas y generaron ingresos por más de 10 millones de dólares en Neuquén.



Según el relevamiento preliminar al 12 de octubre, alrededor de 15 mil personas recorrieron la provincia, con una ocupación turística promedio de entre el 50 y el 60%. Detrás de esos números hay movimiento en alojamientos, restaurantes, comercios, ferias y emprendimientos familiares. Cada visitante representa una oportunidad para quienes viven de ofrecer productos, servicios y experiencias vinculadas con la identidad neuquina.

En Neuquén se trabaja para incrementar la cantidad de turistas que puedan vivir nuevas experiencias, que puedan conocer nuevos paisajes dotados de cada vez más infraestructura. La provincia es mucho más que Vaca Muerta. A partir de esa roca hemos sabido encontrar muchas cosas. A través de la experiencia de nuestros paisajes y de la calidad de nuestra gente, vamos a poder brindar algo nuevo”. Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

El norte provincial fue uno de los grandes protagonistas, con una ocupación regional del 80% y las hosterías provinciales completas. En Huinganco, la apertura de Primavera en el Alto Neuquén, bajo la propuesta “Huinganco Florece”, combinó la floración de los tulipanes con la producción y los servicios locales. A esto se sumó la inauguración del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, en el cerro El Calvario, que amplía los atractivos del turismo religioso. El Trail del Viento y la Expo Turismo de Manzano Amargo completaron una agenda que integró naturaleza, deporte y promoción regional.

En Zapala, la 18ª Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades reunió a unas 70 mil personas durante tres jornadas, según las estimaciones difundidas por el municipio. En San Martín de los Andes, la propuesta Vino a la Montaña reunió a 13 bodegas de la Patagonia, mientras que la Feria Regional del Libro celebró sus 20 años y convocó a 1.600 personas sólo durante su primera jornada.



La producción local también encontró su espacio en Villa Pehuenia-Moquehue, donde el encuentro “¡A la mesa!” reunió a 25 puestos de emprendedores y productores en el Muelle Turístico. Los principales destinos cordilleranos también registraron movimiento: Villa La Angostura alcanzó picos de ocupación del 70%, San Martín de los Andes y Villa Pehuenia-Moquehue llegaron al 55%, y Caviahue registró el 50%. Neuquén capital, por su parte, alcanzó el 75%.

En una provincia atravesada por el desarrollo de Vaca Muerta, fortalecer el turismo de cercanía significa ampliar las oportunidades económicas, promover a los productores y emprendedores y generar nuevas alternativas de crecimiento. Así, la riqueza neuquina puede proyectarse más allá de los hidrocarburos y convertirse también en bienestar, arraigo y desarrollo para sus comunidades.