La conectividad de Vaca Muerta suma nuevas obras de infraestructura que buscan dar respuesta al crecimiento de la actividad hidrocarburífera y mejorar la vida cotidiana de quienes transitan por la región. Neuquén ejecuta más de 450 kilómetros de obras de pavimentación y repavimentación de rutas estratégicas para ordenar la circulación, agilizar los traslados y garantizar mayor seguridad vial.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió los trabajos de pavimentación de las rutas provinciales Nº 8 y Nº 17, un corredor de 51 kilómetros que permitirá fortalecer la conexión entre la Confluencia, Añelo y Rincón de los Sauces. La intervención incluye el tramo de la ruta 8 hasta el denominado Camino de la Tortuga, un nexo estratégico que conecta con la ruta 17 y permite completar la circunvalación Añelo. “Esta obra forma parte de una red provincial de más de 450 kilómetros que estamos construyendo y en algunas partes reconstruyendo en Vaca Muerta”, señaló el mandatario.

Figueroa destacó que estas obras forman parte de una planificación integral que permitirá descomprimir el tránsito en la región, mejorar la fluidez vehicular y reducir los tiempos de traslado. El objetivo es que el crecimiento de la actividad energética esté acompañado por infraestructura capaz de responder tanto a las demandas productivas como a las necesidades de las comunidades.

La pavimentación de la ruta 8 se complementa con los trabajos sobre las rutas provinciales 6, 7 y 51, y con la construcción del bypass de Añelo. En conjunto, estas intervenciones pretenden generar nuevos circuitos de circulación, distribuir mejor el tránsito pesado y evitar que todos los desplazamientos deban concentrarse en los mismos accesos.

Además, se proyecta avanzar con la pavimentación y repavimentación de la ruta provincial Nº51, entre los empalmes con las rutas 8 y 17. Asimismo, se ejecuta la pavimentación de los 116 kilómetros de la ruta provincial Nº 7, en el tramo conocido como Cortaderas. Los primeros 20 kilómetros, correspondientes a la etapa 1, están próximos a finalizar; la etapa 2 se encuentra en ejecución y la etapa 3 ya fue adjudicada. En tanto, resta licitar la etapa 4 para completar la totalidad del corredor.

De igual manera, se proyecta la pavimentación de 95 kilómetros de la ruta provincial Nº 8, desde el empalme con el Camino de la Tortuga hasta su intersección con la ruta provincial Nº 6. Por otra parte, está prevista la pavimentación y repavimentación de 78 kilómetros de la ruta provincial Nº 6, entre Octavio Pico y Rincón de los Sauces.

En tanto, ya finalizaron los trabajos de repavimentación de 74 kilómetros de la ruta provincial Nº 5, en el tramo comprendido entre la ruta provincial Nº 7 y el acceso a Rincón de los Sauces. De esta manera, la infraestructura vial se convierte en una herramienta fundamental para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta, pero también para mejorar la conectividad cotidiana, reducir riesgos en los desplazamientos y ofrecer condiciones más seguras a trabajadores, transportistas y vecinos que utilizan estos caminos.